Як Росія готується до обстрілів української енергетики: аналіз ГУР

ПРО МОЖЛИВУ ТАКТИКУ ТА СХЕМУ ОБСТРІЛІВ

На сьогоднішній день погода для нас досить сприятлива. На вулиці відносно тепло. Тому витрачати ракети заздалегідь, як Росія це робила минулого року, почавши атаки з 10 жовтня, коли фактично була така ж погода – це для них нераціонально. Противник зробив висновки. Найбільш ймовірно, вони почнуть, коли буде більше навантаження на нашу енергосистему і, відповідно, більш сприятливі умови для нанесення ударів. А таке може бути під час настання холодів, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники осінньо-зимового періоду. Росіяни вичікують зниження температури нижче нуля.

Тактику та схему обстрілів наразі складно спрогнозувати – вона може бути різною. Це можуть бути удари із застосуванням виключно ракет різних типів, можуть бути комбіновані удари з використанням і ракет, і безпілотних літальних апаратів. Разом з тим, за оцінкою воєнної розвідки, це однозначно будуть не такі примітивні атаки, як минулоріч. Сказати наперед чого буде більше – ракет чи "шахедів" – зараз складно.

Ми розуміємо: щоб досягти каскадного і більш руйнівного ефекту, їм треба одночасно бити по всім критичним точкам енергосистеми. Тому, ймовірно, агресор не обмежиться однією атакою. Наприклад, спочатку відбувається розвідка, потім наноситься удар, далі противник оцінює досягнутий ефект, знову проводиться дорозвідка і може бути повторна атака. Усе насамперед буде залежати від результатів їхніх ударів і від того, яку кількість ракет та дронів вони будуть використовувати під час масованих ударів.

Ми вважаємо, що росіяни будуть здебільшого випускати саме крилаті ракети, але не виключаємо, що вони будуть атакувати наші енергооб'єкти і балістичним озброєнням. Х-101, Х-555 плюс "Калібри" – це будуть основні ударні елементи.

ПРО ЗАПАСИ ТА ВИРОБНИЦТВО РАКЕТ

За даними Головного управління розвідки, у ворога на сьогодні є в запасах приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів. Це "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", Х-101, Х-555, Х-22 (Х-32) і "Кинжал". Останнім часом ворог більш активно почав застосовувати керовані ракет Х-59 з дальністю до 300 кілометрів, які здебільшого використовують для атак на військові об'єкти.

В минулому році показники були майже такі ж. Це свідчить, що Росії вдалося налагодити виробництво ракет і підтримувати його на достатньому рівні для накопичення запасу ракет. І зрозуміло, що використати повністю свої ракети росіяни теж не можуть – мінімум 30% вони мають залишити собі в запасах. У разі якщо вони знову випустять майже все по нашій енергетичній системі і не досягнуть результату – тоді знову хтось полетить з посади. А досягти результату їм буде складно – ми теж готуємось і розуміємо, як вони діють, що розвідують і, відповідно, вживаємо заходи для захисту нашої енергосистеми.

Зараз, за нашими даними, у противника може бути в арсеналі близько 165 "Калібрів". Загальний запас ракет Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною складає орієнтовно 160 одиниць. Запаси балістичних ракет "Іскандер-М" та крилатих "Іскандер-К" становлять 290 одиниць, "Кинжалів" – близько 80 і орієнтовно 150 ракет Х-22 / Х-32.

Росіяни, згідно з нашими оцінками, виробляють приблизно 20 "Калібрів" на місяць. Продовжується виробництво – орієнтовно 40 одиниць на місяць – ракет Х-101. Крім того, ворог щомісяця виробляє близько 30 балістичних ракет "Іскандер-М" та 12 крилатих "Іскандер-К". Йде модернізація Х-22, які вони переробляють на Х-32. Там невеликі показники, приблизно 9 одиниць на місяць. Ефективна відстань удару ракетою Х-22 – це 350 кілометрів. Щодо "Кинжалів", у жовтні їх виробили в кількості 4 ракети. Крім того, росіяни почали вдосконалювати ракети "Онікс" з метою використання їх по наземним об'єктам.

Порівнюючи з літом російське виробництво ракет суттєво не збільшилось, оскільки є санкції і вплив на виробництво. І їхні потужності не дозволяють їм стрімко наростити арсенал.

ПРО ШАХЕДИ

Ті "шахеди", які зараз застосовуються ворогом, вказують на те, що росіяни вже почали збирати їх на своїй території. Власне виробництво невелике, там виникає багато питань, що пов'язані з комплектуючими. І росіяни також хочуть їх вдосконалити: наприклад, новий двигун, нова система навігації та управління, створення радіопоглинаючої поверхні, щоб ускладнити їхнє виявлення.

Ми не виключаємо, що є ще незначні поставки цих дронів з Ірану, але зараз вони зменшились. Перші контракти, які були укладені, Тегеран виконав. Зараз масового переміщення готових "шахедів" з території Ірану не фіксуємо.

Росіяни планували виробляти в місяць щонайменше 200 "шахедів". Але в реальності вони виробляють менше. Російська федерація почала тільки нарощувати виробництво і насьогодні в основному це зборка з компонентів, які поставлені з Ірану.

За нашими даними, окремі елементи на території заводу в Елабузі вже працюють. Там відбувається кінцева зборка. Ще є суміжні підприємства, які поставляють комплектуючі.

ПРО РАКЕТИ З ІРАНУ

Поставок балістичних ракет з Ірану в Росії немає і не було. Агресор хоче отримати їх ще починаючи з весни минулого року. І виглядає так, що Іран принаймні поки не зацікавлений їх передавати.