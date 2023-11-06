Как Россия готовится к обстрелам украинской энергетики: анализ ГУР

О ВОЗМОЖНОЙ ТАКТИКЕ И СХЕМЕ ОБСТРЕЛОВ

На сегодняшний день погода для нас достаточно благоприятная. На улице относительно тепло. Поэтому тратить ракеты заранее, как Россия делала это в прошлом году, начав атаки с 10 октября, когда фактически была такая же погода – это для них нерационально. Противник сделал выводы. Наиболее вероятно, они начнут, когда будет больше нагрузки на нашу энергосистему и, соответственно, более благоприятные условия для нанесения ударов. А такое может быть при наступлении холодов, когда потребление электроэнергии выйдет на пиковые показатели осенне-зимнего периода. Россияне выжидают снижения температуры ниже нуля.

Тактику и схему обстрелов пока сложно спрогнозировать – она может быть разной. Это могут быть удары с применением исключительно ракет разных типов, могут быть комбинированы удары с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов. Вместе с тем, по оценке военной разведки, это однозначно будут не такие примитивные атаки, как в прошлом году. Сказать заранее чего будет больше – ракет или "шахедов" – сейчас сложно.

Мы понимаем: чтобы добиться каскадного и более разрушительного эффекта, им нужно одновременно бить по всем критическим точкам энергосистемы. Поэтому, вероятно, агрессор не ограничится одной атакой. Например, сначала происходит разведка, затем наносится удар, далее противник оценивает достигнутый эффект, снова производится доразведка и может быть повторная атака. Все, прежде всего, будет зависеть от результатов их ударов и от того, какое количество ракет и дронов они будут использовать во время массированных ударов.

Мы считаем, что россияне будут в большинстве своем выпускать именно крылатые ракеты, но не исключаем, что они будут атаковать наши энергообъекты и баллистическим вооружением. Х-101, Х-555 плюс "Калибры" – это будут основные ударные элементы.

О ЗАПАСАХ И ПРОИЗВОДСТВЕ РАКЕТ

По данным Главного управления разведки, у врага на сегодняшний день есть в запасах примерно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстояние более 350 километров. Это "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", Х-101, Х-555, Х-22 (Х-32) и "Кинжал". В последнее время враг более активно начал применять управляемые ракеты Х-59 с дальностью до 300 километров, которые в основном используют для атак на военные объекты.

В прошлом году показатели были почти такие же. Это свидетельствует о том, что России удалось наладить производство ракет и поддерживать его на достаточном уровне для накопления запаса ракет. И понятно, что использовать полностью свои ракеты россияне тоже не могут – минимум 30% должны оставить себе в запасах. В случае если они снова выпустят почти все по нашей энергетической системе и не добьются результата – тогда снова кто-то лишится должности. А добиться результата им будет сложно – мы тоже готовимся и понимаем, как они действуют, что разведывают и, соответственно, принимаем меры по защите нашей энергосистемы.

Сейчас, по нашим данным, у противника может быть в арсенале около 165 "Калибров". Общий запас ракет Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью составляет ориентировочно 160 единиц. Запасы баллистических ракет "Искандер-М" и крылатых "Искандер-К" составляют 290 единиц, "Кинжалов" – около 80 и ориентировочно 150 ракет Х-22/Х-32.

Россияне, по нашим оценкам, производят примерно 20 "Калибров" в месяц. Продолжается производство – ориентировочно 40 единиц в месяц – ракет Х-101. Кроме того, враг ежемесячно производит около 30 баллистических ракет "Искандер-М" и 12 крылатых "Искандер-К". Идет модернизация Х-22, которые они перерабатывают в Х-32. Там небольшие показатели примерно 9 единиц в месяц. Эффективное расстояние удара ракетой Х-22 – это 350 км. По "Кинжалам", в октябре их произвели в количестве 4 ракеты. Кроме того, россияне начали усовершенствовать ракеты "Оникс" с целью использования их по наземным объектам.

По сравнению с летом российское производство ракет существенно не увеличилось, поскольку есть санкции и влияние на производство. И их мощности не позволяют им быстро нарастить арсенал.

О ШАХЕДАХ

Те "шахеды", которые сейчас используются врагом, указывают на то, что россияне уже начали собирать их на своей территории. Собственное производство небольшое, там возникает много вопросов, связанных с комплектующими. И россияне также хотят их усовершенствовать: например новый двигатель, новая система навигации и управления, создание радиопоглощающей поверхности, чтобы усложнить их обнаружение.

Мы не исключаем, что есть еще незначительные поставки этих дронов из Ирана, но сейчас они уменьшились. Первые заключённые контракты Тегеран выполнил. Сейчас массового перемещения готовых "шахедов" с территории Ирана не фиксируем.

Россияне планировали производить в месяц минимум 200 "шахедов". Но в действительности они создают меньше. Российская федерация начала только наращивать производство и сегодня в основном это сборка из компонентов, которые поставлены из Ирана.

По нашим данным, отдельные элементы на территории завода в Элабуге уже работают. Там проходит конечная сборка. Есть еще смежные предприятия, которые поставляют комплектующие.

О РАКЕТАХ ИРАНА

Поставок баллистических ракет из Ирана в Россию нет и не было. Агрессор хочет получить их еще начиная с весны прошлого года. И выглядит так, что Иран, по крайней мере, пока не заинтересован их передавать.