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Як Роналду дублем "Аль-Насру" перемогу в Лізі чемпіонів Азії забезпечив: відео

Фото: Кріштіану Роналду мчить до нових гольових рекордів (facebook.com/alnassrfc)
Автор: Антон Федорців

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду продовжив тягнути аравійський "Аль-Наср" до континентальних вершин у протистоянні 5-го туру азійської Ліги чемпіонів проти катарської "Аль-Гарафи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів Азії, Захід, 5-й тур

"Аль-Гарафа" – "Аль-Наср" – 1:3

Голи: Хоселу, 75 – Роналду, 46, 64, Анжело, 58

Вилучення: Сано, 84 (АГ, друга жовта картка)

 

 

Після безгольового першого тайму португалець взявся до справи по перерві. Перший гол він оформив фактично в першій атаці гостей. Аль-Ганам навісив із правого флангу, а Роналду класно пробив головою.

Подвоїв перевагу "Аль-Наср" на 58-й хвилині. Це Анжело прокинув м'яч повз воротаря і відправив у порожні ворота. Згодом він передачею знайшов у центрі штрафного Роналду, який фінтом посадив на п'яту точку суперника та пробив під дальню стійку.

"Аль-Гарафа" спромоглася лише уникнути розгромної поразки. На 75-й хвилині чемпіон Європи Хоселу з другої спроби переграв кіпера аравійців. Згодом катарський колектив залишився в меншості, тож фінальні хвилини минули спокійно.

"Аль-Наср" набрав 13 очок і піднявся на друге місце в турнірній таблиці підгрупи. Тим часом Роналду в списку бомбардирів Ліги чемпіонів ділить 4-ту сходинку (4 голи). Загальна статистика зіркового форварда в нинішньому сезоні – 17 матчів, 13 м'ячів, 3 результативні передачі.

До слова, раніше Роналду не відкинув ідею зіграти зі сином на професіональному рівні.

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