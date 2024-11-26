Как Роналду дублем "Аль-Насру" победу в Лиге чемпионов Азии обеспечил: видео

Лига чемпионов Азии, Запад, 5-й тур

"Аль-Гарафа" – "Аль-Наср" – 1:3

Голы: Хоселу, 75 – Роналду, 46, 64, Анжело, 58

Удаление: Сано, 84 (АГ, вторая желтая карточка)

После безголевого первого тайма португалец принялся за дело после перерыва. Первый гол он оформил фактически в первой атаке гостей. Аль-Ганам навесил с правого фланга, а Роналду классно пробил головой.

Удвоил преимущество "Аль-Наср" на 58-й минуте. Это Анжело пробросил мяч мимо вратаря и отправил в пустые ворота. Впоследствии он нашел передачей в центре штрафного Роналду, который финтом усадил на пятую точку соперника и пробил под дальнюю штангу.

"Аль-Гарафа" смогла лишь избежать разгромного поражения. На 75-й минуте чемпион Европы Хоселу со второй попытки переиграл кипера аравийцев. Впоследствии катарский коллектив остался в меньшинстве, так что финальные минуты прошли спокойно.

"Аль-Наср" набрал 13 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице подгруппы. Тем временем Роналду в списке бомбардиров Лиги чемпионов делит 4-е место (4 гола). Общая статистика звездного форварда в нынешнем сезоне – 17 матчей, 13 мячей, 3 результативных передачи.