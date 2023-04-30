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Як рідним оформити заробітну плату зниклого безвісти військового: перелік документів

Фото: у Мінреінтеграції розповіли, як рідним оформити заробітну плату зниклого безвісти військового та які документи потрібні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Родина зниклого безвісти військового може отримувати його заробітну плату після підтвердження факту зникнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"Щоб оформити грошове забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця, рідним необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають спеціалісти, бланк заяви можна отримати безпосередньо у військкоматі або ж у регіонального координатора Уповноваженого зі зниклих безвісти.

При собі необхідно мати:

• копії сторінок паспорта всіх повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я, по батькові й реєстрацію місця проживання (перебування);

• довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);

• копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

• копії свідоцтв про народження дітей (за наявності);

• копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номера.

Раніше в Україні розробили алгоритм дій для допомоги сім'ям зниклих безвісти, які часто не знають, як діяти в такій ситуації.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що з початку повномасштабного вторгнення, з російського полону додому вдалось повернути 2235 українців і українок.

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