Як рідним оформити заробітну плату зниклого безвісти військового: перелік документів

"Щоб оформити грошове забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця, рідним необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають спеціалісти, бланк заяви можна отримати безпосередньо у військкоматі або ж у регіонального координатора Уповноваженого зі зниклих безвісти.

При собі необхідно мати:

• копії сторінок паспорта всіх повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я, по батькові й реєстрацію місця проживання (перебування);

• довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);

• копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

• копії свідоцтв про народження дітей (за наявності);

• копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номера.