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Как родным оформить заработную плату пропавшего без вести военного: перечень документов

Фото: в Минреинтеграции рассказали, как родным оформить заработную плату пропавшего без вести военного и какие документы нужны (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Семья пропавшего без вести военного может получать его заработную плату после подтверждения факта исчезновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Чтобы оформить денежное обеспечение пропавшего без вести военнослужащего, родным необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальную поддержку", - говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты, бланк заявления можно получить непосредственно в военкомате или у регионального координатора Уполномоченного по пропавшим без вести.

При себе необходимо иметь:

• копии страниц паспорта всех совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени, отчестве и регистрации места жительства (пребывания);

• справку о регистрации места проживания (нахождения) членов семьи (при отсутствии такой информации в паспорте);

• копию свидетельства о браке (при наличии);

• копии свидетельств о рождении детей (при наличии);

• копии справки о присвоении индивидуального налогового номера.

Ранее в Украине разработали алгоритм действий для помощи семьям пропавших без вести, которые часто не знают, как действовать в такой ситуации.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что с начала полномасштабного вторжения из российского плена домой удалось вернуть 2235 украинцев и украинок.

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