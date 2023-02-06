Як реформа містобудування завдяки цифровізації може вилікувати сферу будівництва від корупції

Аналізуючи реформу містобудування, автори говорять про цифровізацію. Водночас, робота по впровадженню діджиталізації у сфері будівництва розпочата ще з 2019 року. Зараз я маю на увазі не просто базу виданих дозволів на проведення будівельних робіт, а саме функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - ЄДССБ), яку впроваджували спочатку тестово, а потім і повноцінно, і всі ми нею користуємось щодня, і чесно кажучи вже до неї звикли, і не така вона і страшна, як нам здавалось тоді у довоєнному 2021 році, коли ми познайомились з нею вже на практиці.

Тож цілком зрозуміло, що рух в напрямку автоматизації процесів, у напрямку виключення людини із дозвільних процедур – це шлях вперед, це швидкість прийняття рішень. Адже автоматична система не має перерв та вихідних, вона не ходить у відпустку та не хворіє, і це прямий шлях до подолання корупції, бо система хабарів не бере, і це вже факт. До слова, за оцінками експертів, лише за 2021 рік її антикорупційний ефект становив 1,5 млрд грн.

Тож, цілком зрозуміле та розумне намагання держави посилити цей ефект та розповсюдити його на інші аспекти містобудівної діяльності починаючи від отримання містобудівних умов та обмежень (далі МУО) і закінчуючи реєстрацією збудованих об’єктів нерухомості у державному реєстрі речових прав (ДРРП). Саме на це спрямований цілий ряд змін передбачених Проектом.

Наприклад, у Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" внесено зміни які передбачають, що всі заходи державного нагляду (контролю) повинні бути обов’язково внесені до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) та автоматично перенесені (синхронізовані) до ЄДССБ, для того щоб всі учасники містобудівної діяльності їх бачили та розуміли все що відбувається на об’єкті будівництва.

Своєю чергою, у Законі "Про регулювання містобудівної діяльності" з’явилось навіть нове поняття держреєстрації у сфері містобудівної діяльності – це офіційне підтвердження державою фактів отримання права на виконання підготовчих та будівельних робіт, зміни у відомостях про таке право, зупинення, поновлення, припинення права на виконання підготовчих та будівельних робіт, завершення підготовчих робіт з демонтажу (знесення) об’єкта нерухомого майна (будівлі, споруди), прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів шляхом внесення відповідного запису до Реєстру будівельної діяльності автоматично програмними засобами Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва чи державним реєстратором у сфері містобудівної діяльності.

При здійсненні будь якої дії у ЄДССБ здійснюється аналіз відповідних відомостей на предмет їх повноти, відповідності формату, логічності та достовірності. Такий аналіз забезпечується автоматично програмними засобами електронної системи, у тому числі шляхом порівняння відомостей, що вносяться до е-системи, з відомостями електронної системи та інших інформаційно-комунікаційних систем державної форми власності, що взаємодіють з електронною системою. За результатами такого аналізу формується протокол, який є невід’ємною частиною відповідного документа, що видається за результатом дії.

За задумом авторів законопроекту 5655 система повинна навіть автоматично аналізувати проектну документацію та блокувати можливість отримання дозволів та проведення робіт при виявленні помилок та невідповідності завантаженого проекту діючим нормам законодавства та ДБН, правильність розрахунку класу наслідків, відповідність/невідповідність намірам забудови, цільовому призначенню земельної ділянки, вихідним даним на проектування.

Програмні засоби електронної системи також забезпечать автоматичне інформування відповідного органу охорони культурної спадщини про розроблення проектної документації на будівництво об’єктів будівництва, що розташовані у межах територій пам’яток культурної спадщини. Тобто органи охорони культурної спадщини будуть знати про наміри забудови ще до того (!) як будь-які роботи почнуться, оскільки проектування - один із перших етапів будівництва.

Такі перетворення в контексті цифровізації стосуються абсолютно всіх сфер містобудування. Автоматизація повинна торкнутися і видачі МУО, і проектування, і проведення будівельних робіт, і введення об’єкта в експлуатацію. Контроль за виконанням робіт, технічний нагляд, авторський нагляд, все що раніше виконувалось окремо і само по собі, тепер повинно бути в єдиній системі та обов’язково в електронному вигляді.

І закінчується вся ця автоматизація аж у Законі "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", статтею 18-1. Особливості проведення державної реєстрації прав в автоматичному режимі, яка передбачає цілу низку реєстраційних дій з об’єктами нерухомості в автоматичному режимі без безпосередньої участі державного реєстратора на підставі взаємодії ЄДССБ та ДРРП.

Зауважу також, що окрім системи автоматичної взаємодії та аналізу документів, містобудівна реформа передбачає запровадження системи особистої відповідальності всіх учасників процесу. Бо кожен документ, кожна дія в ЄДССБ підписується особисто людиною шляхом накладання КЕП виконавця. Все це дуже дисциплінує як посадовців, так і приватних осіб (проектантів, технагляд, відповідального за виконання робіт). Тобто, у них вже не буде змоги сказати: це не я, я не знав, був у відпустці і т.д. Всі ці відмовки більше не працюватимуть.

Аналізуючи реформу містобудування слід розуміти: вона грамотно організовує взаємодію різних баз даних, інформаційно-комунікаційних систем та запроваджує їх реальну автоматичність. Юридично ця конструкція зрозуміла, а чи буде це працювати так на практиці - покаже час. Сподіваємося, якнайскоріше.