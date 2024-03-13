Як реагуватиме Захід на результати "виборів" у РФ: оцінка експертів

З боку Заходу не буде жодних заяв щодо визнання чи невизнання результатів так званих президентських виборів у Росії. Але диктатори з Сирії та Білорусі точно привітають Володимира Путіна з перемогою.
Про це у коментарі РБК-Україна заявили політолог Володимир Фесенко та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
За словами Фесенка, "вибори" на окупованих територіях не будуть визнані не лише на Заході, а й іншими країнами світу, які не визнають незаконну анексію українських земель.
Щодо результатів голосування в самій Росії, то тут ситуація, вважає політолог, більш складна та неоднозначна.
"Мій прогноз простий: не буде жодних заяв ні з точки зору визнання, ні з точки зору невизнання. Чому? Тому що треба зберігати простір для переговорів, адже йдеться про країну з ядерною зброєю, ризикувати не можна", - сказав Фесенко.
Можливо, припускає він, будуть заяви про відсутність демократичних процедур, "але ж ніхто не сумнівається, хто, наприклад, є лідером КНДР".
Невизнання результатів виборів означало б невизнання Путіна главою держави, але Заходу з ним ще доведеться мати справу, зауважив політолог.
Експерт Олександр Мусієнко припускає, що першими Путіна привітають самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та сирійський диктатор Башар Асад.
Позицію Китаю він не наважився прогнозувати. Щодо угорського прем’єра Віктора Орбана Мусієнко припустив, що той може привітати Путіна з перемогою, але засудить голосування на окупованих українських територіях.
Разом з тим, експерт сумнівається, що привітання російському диктатору направить фаворит Республіканської партії США Дональд Трамп.
Нагадаємо, цього тижня в Росії стартують так звані "президентські вибори", на яких вкотре переможе диктатор Володимир Путін.
Таким чином він залишиться на своїй посаді до 2030 року.
Більш детально про "вибори без вибору" - у матеріалі РБК-Україна.
У СБУ розповіли, що "вибори" Путіна на тимчасово окупованих територіях України проводять достроково. Часто окупанти для контролю "голосування" використовують подомовий обхід, але й не лише.
В окупованій частині Херсонської області від українців вимагають проголосувати за Путіна. У випадку незгоди загарбники погрожують українським громадянам розправою.
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