Як Расселл підкорив Спа та віддав перемогу напарнику: відео драми Гран-прі Бельгії

На перших метрах дистанції 7-разовий чемпіон світу скористався боротьбою пілота "Феррарі" Леклера та Переса з "Ред Булла". Спершу він обійшов мексиканця, а на 3-му колі випередив і гонщика Скудерії.

Надалі Хемілтон створив комфортну перевагу в часі над рештою пелотону та залишився лідером і після першої хвилі піт-стопів. Тим часом Переса з Леклером пройшов пілот "Макларена" Піастрі та кинувся наздоганяти гонщика "Мерседеса".

Утім, під час відвідин боксів австралієць трохи промахнувся з місцем зупинки, тож механіки витратили більше часу на зміну гуми. Так Хемілтон залишився попереду, але вже не в статусі лідера. Його напарник Расселл обрав тактику одного піт-стопу та став першим після другої хвилі піт-стопів.

Наступні 13 кіл до картатого прапора досвідченіший британець величезними темпами скорочував відставання від співвітчизника. За два-три кола до фінішу Хемілтон уже дихав Расселлу в спину. Той їхав значно повільніше, тож напарник почав втрачати час і дозволив під'їхати ближче Піастрі.

Зрештою, на фінальному колі трійка лідерів їхала "потягом". Проте, жодного обгону глядачі так і не побачили. Однак, переможний дубль "Мерседес" не втримав. На зважуванні болід Расселла виявився на 1,5 кг легшим за мінімально необхідну вагу. Стюарди дискваліфікували британця і віддали перемогу Хемілтону. Піастрі став другим, а Леклер – третім.

Доповнили топ-10 пілот "Ред Булла" Ферстаппен, Норріс із "Макларена", Сайнс ("Феррарі"), Перес, гонщик "Астон Мартіна" Алонсо, Окон із "Альпін" і пілот РБ Ріккардо. Перес за кермом "Ред Булла" отримав додатковий бал за найшвидше коло. Ферстаппен зміцнив лідерство в загальному заліку, набравши 277 очок. Норріс записав до активу 199 пунктів.

Класифікація Гран-прі Бельгії-2024: