Как Расселл покорил Спа и отдал победу напарнику: видео драмы Гран-при Бельгии

На первых метрах дистанции 7-кратный чемпион мира воспользовался борьбой пилота "Феррари" Леклера и Переса из "Ред Булла". Сначала он обошел мексиканца, а на третьем круге опередил и гонщика Скудерии.

В дальнейшем Хэмилтон создал комфортное преимущество по времени над остальным пелотоном и остался лидером и после первой волны пит-стопов. Тем временем Переса с Леклером прошел пилот "Макларена" Пиастри и бросился догонять гонщика "Мерседеса".

Впрочем, во время посещения боксов австралиец немного промахнулся с местом остановки, так что механики потратили больше времени на смену резины. Так Хэмилтон остался впереди, но уже не в статусе лидера. Его напарник Расселл выбрал тактику одного пит-стопа и стал первым после второй волны пит-стопов.

Следующие 13 кругов до клетчатого флага более опытный британец огромными темпами сокращал отставание от соотечественника. За два-три круга до финиша Хэмилтон уже дышал Расселлу в спину. Тот ехал гораздо медленнее, так что напарник начал терять время и позволил подъехать поближе Пиастри.

Наконец, на финальном круге тройка лидеров ехала "поездом". Однако ни одного обгона зрители так и не увидели. Однако победный дубль "Мерседес" не удержал. На взвешивании болид Расселла оказался на 1,5 кг легче минимально необходимого веса. Стюарды дисквалифицировали британца и отдали победу Хэмилтону. Пиастри стал вторым, а Леклер – третьим.

Дополнили топ-10 пилот "Ред Булла" Ферстаппен, Норрис из "Макларена", Сайнс ("Феррари"), Перес, гонщик "Астон Мартина" Алонсо, Окон из "Альпин" и пилот РБ Риккардо. Перес за рулем "Ред Булла" получил дополнительный балл за самый быстрый круг. Ферстаппен укрепил лидерство в общем зачете, набрав 277 очков. Норрис записал в актив 199 пунктов.

Классификация Гран-при Бельгии-2024: