Який прожитковий мінімум в Україні в 2025 році і на що він впливає: розʼяснення НАЗК
Прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2025 році залишився на рівні 3028 грн. Цей показник відіграє ключову роль у декларуванні майна і доходів публічних службовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.
Прожитковий мінімум - це сума грошей, якої має вистачити для задоволення потреб першої необхідності кожної людини. Він включає витрати на харчування, непродовольчі товари та оплату низки послуг, які є невід'ємною частиною повсякденного життя.
Чому прожитковий мінімум важливий
Прожитковий мінімум використовується для:
- Декларування активів і доходів публічними службовцями.
- Контролю антикорупційними органами за недостовірними даними у деклараціях, необґрунтованими активами чи незаконним збагаченням.
- Моніторингу витрат державних коштів та виявлення можливих зловживань.
Зміни в майновому стані: обов’язкове повідомлення
Якщо у 2025 році службовець отримав дохід, придбав майно або здійснив видаток на суму понад 50 прожиткових мінімумів (151 400 грн), він зобов’язаний повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) протягом 10 днів.
Що враховується:
- Дохід: зарплата, гонорари, прибутки від продажу майна.
- Придбання майна: нерухомість, автомобілі, цінні папери.
- Видатки: будь-які витрати, що перевищують зазначену суму.
Якщо майно було отримане у спадщину або шляхом приватизації, але його вартість не визначена, подавати окреме повідомлення не потрібно - ця інформація вказується у щорічній декларації.
Розмір прожиткового мінімуму у розділах декларації
Прожитковий мінімум впливає на декларування таких даних:
- Цінне рухоме майно.
- Доходи та подарунки: подарунки вартістю понад 15 140 грн (5 прожиткових мінімумів).
- Грошові активи.
- Фінансові зобов’язання.
- Видатки та правочини.
Кампанія декларування 2024 року
Щорічна кампанія декларування розпочалася 1 січня 2025 року і триватиме до 31 березня. НАЗК оновило роз’яснення до кампанії, врахувавши зміни у законодавстві.
Тимчасово не працює функція “Дані для декларації” через відновлення роботи реєстрів Міністерства юстиції України.
Нагадаємо, що показник прожиткового мінімуму беруть за основу для розрахунку близько 150 видів соціальних виплат, штрафів, грошових стягнень за адміністративні, кримінальні та інші порушення. Крім того, прожитковий мінімум входить до формули розрахунку розміру субсидії на житлово-комунальні послуги.