Який прожитковий мінімум в Україні в 2025 році і на що він впливає: розʼяснення НАЗК

Прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2025 році залишився на рівні 3028 грн. Цей показник відіграє ключову роль у декларуванні майна і доходів публічних службовців.

Прожитковий мінімум - це сума грошей, якої має вистачити для задоволення потреб першої необхідності кожної людини. Він включає витрати на харчування, непродовольчі товари та оплату низки послуг, які є невід'ємною частиною повсякденного життя.

Чому прожитковий мінімум важливий

Прожитковий мінімум використовується для:

Декларування активів і доходів публічними службовцями.

публічними службовцями. Контролю антикорупційними органами за недостовірними даними у деклараціях, необґрунтованими активами чи незаконним збагаченням.

за недостовірними даними у деклараціях, необґрунтованими активами чи незаконним збагаченням. Моніторингу витрат державних коштів та виявлення можливих зловживань.

Зміни в майновому стані: обов’язкове повідомлення

Якщо у 2025 році службовець отримав дохід, придбав майно або здійснив видаток на суму понад 50 прожиткових мінімумів (151 400 грн), він зобов’язаний повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) протягом 10 днів.

Що враховується:

Дохід : зарплата, гонорари, прибутки від продажу майна.

: зарплата, гонорари, прибутки від продажу майна. Придбання майна : нерухомість, автомобілі, цінні папери.

: нерухомість, автомобілі, цінні папери. Видатки: будь-які витрати, що перевищують зазначену суму.

Якщо майно було отримане у спадщину або шляхом приватизації, але його вартість не визначена, подавати окреме повідомлення не потрібно - ця інформація вказується у щорічній декларації.

Розмір прожиткового мінімуму у розділах декларації

Прожитковий мінімум впливає на декларування таких даних:

Цінне рухоме майно .

. Доходи та подарунки : подарунки вартістю понад 15 140 грн (5 прожиткових мінімумів).

: подарунки вартістю понад (5 прожиткових мінімумів). Грошові активи .

. Фінансові зобов’язання .

. Видатки та правочини.

Кампанія декларування 2024 року

Щорічна кампанія декларування розпочалася 1 січня 2025 року і триватиме до 31 березня. НАЗК оновило роз’яснення до кампанії, врахувавши зміни у законодавстві.

Тимчасово не працює функція “Дані для декларації” через відновлення роботи реєстрів Міністерства юстиції України.