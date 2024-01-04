Грошей буде більше? Що таке прожитковий мінімум і на що впливає його підвищення

Прожитковий мінімум в Україні зріс майже на 13%. Цей показник є важливим для розрахунку більшості соціальних виплат, тому з 1 січня 2024 українцям підвищили розмір пенсій, декретних, аліментів, допомогу безробітним та особам з інвалідністю.

При підготовці використовувалися: закони "Про прожитковий мінімум", "Про державний бюджет України на 2024 рік", публікація порталу Федерації профспілок, дані сайту Мінфін, заява прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Більш докладно про те, як змінився прожитковий мінімум у новому році, а також що буде з розміром пенсій й інших соцвиплат, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Прожитковий мінімум – що це

Прожитковий мінімум – сума грошей, якої має вистачити для задоволення потреб першої необхідності. Зокрема для купівлі харчових продуктів, непродовольчих товарів та оплати низки послуг.

У законі йдеться, що прожитковий мінімум має забезпечити нормальне функціонування людини, тобто збереження здоров'я, соціально-культурні потреби.

В Україні величина прожиткового мінімуму встановлюється на законодавчому рівні в Державному бюджеті.

Показник прожиткового мінімуму беруть за основу для розрахунку близько 150 видів соціальних виплат, штрафів, грошових стягнень за адміністративні, кримінальні та інші порушення. Крім того, прожитковий мінімум входить до формули розрахунку розміру субсидії на житлово-комунальні послуги.

Прожитковий мінімум 2024

У Держбюджеті на 2024 рік закладено прожитковий мінімум на рівні 2920 грн, що на 12,8% більше ніж минулого року (2589 грн). Це загальний показник для однієї особи на місяць.

Величина прожиткового мінімуму також визначається окремо для різних соціальних груп:

діти до 6 років – 2563 грн ;

; діти від 6 до 18 років – 3196 грн ;

; працездатні особи – 3028 грн ;

; особи, які втратили працездатність – 2361 грн.

Крім того, є окремі показники прожиткового мінімуму для визначення посадових окладів на державній службі. В 2024 році суми такі:

прожитковий мінімум для працездатних осіб, що застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, – 2102 грн ;

; для визначення посадових окладів працівників інших держорганів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, – 2102 грн ;

; для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, – 1600 грн.

Що буде з пенсіями

Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб – це величина мінімальної пенсії. Цьогоріч вона зросла з 2093 до 2361 грн. Максимальна пенсія також залежить від прожиткового мінімуму – вона обмежується його 10-кратним розміром (23610 грн у 2024 році).

Фото: пенсії українців у 2024 році зростуть (Getty Images)

Додатково до пенсійних виплат для різних категорій осіб встановлюються надбавки, доплати, додаткові пенсії та інші пільги, які пов’язані з прожитковим мінімумом.

Проте важливо, що підвищені пенсії та надбавки у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму українці отримають не з 1 січня, а лише у березні 2024 разом із щорічною індексацією.

Ця норма була прописана у прикінцевих положеннях закону про Держбюджет 2024.

За словами очільника Кабміну Дениса Шмигаля, планова індексація пенсій має відбутися 1 березня без затримок.

"Минулого року держава демонструвала зразкове виконання соціальних зобов’язань. Цьогоріч це також буде одним із наших пріоритетів. Пенсії та допомоги виплачуватимуться вчасно", – наголосив прем'єр.

Водночас вже у січні цього року можуть розраховувати на зростання розміру виплат деякі категорії пенсіонерів. Це громадяни, що мають повний страховий стаж (30/35 років у жінок та чоловіків відповідно). На їхні пенсії впливає величина мінімальної зарплати, що підвищилася з нового року.

Які ще виплати зросли

Розмір прожиткового мінімуму використовується для визначення суми більш ніж сотні видів соціальних допомог. Нижче наведемо суми виплат від держави у 2024 році, які змінилися після зростання прожиткового мінімуму.

Декретні виплати та "бебі-бокс"

Жінки, які не працюють і не зареєстровані в Центрі зайнятості, отримують декретні виплати із розрахунку 25% від розміру прожиткового мінімуму.

З 1 січня 2024 мінімальний розмір "декретних" становить 757 грн на місяць.

При народженні дитини батьки отримують "Пакунок малюка" (бебі-бокс). Це найнеобхідніші речі для дитини (підгузки, пелюшки, ковдри, шкарпетки, одяг, засоби дитячої гігієни, рушник, іграшка). При цьому замість "бебі-боксу" можна отримати грошову компенсацію.Сума складає не менше 3-х прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років.

Тобто у 2024 році розмір компенсації – 7689 грн.

Виплати одиноким матерям

Розмір допомоги на дітей одиноким матерям визначається як різниця між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні пів року.

Максимальний розмір виплат у 2024 році:

на дітей до 6 років – 2563 грн ;

; на дітей від 6 до 18 років – 3196 грн.

Допомога при всиновленні дитини

Сума цієї виплати визначається на рівні 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку та 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дітей з інвалідністю.

Діти до 6 років – 6407 грн (дитина з інвалідністю – 8970,5 грн);

(дитина з інвалідністю – 8970,5 грн); Діти від 6 до 18 років – 7990 грн (дитина з інвалідністю – 11186 грн).

Фото: декретні та виплати одиноким матерям підвищили (Getty Images)

Розмір аліментів

Сума виплати залежать від встановленого прожиткового мінімуму для дитини певного віку:

до 6 років – 2563 грн ;

; від 6 років до 18 років – 3196 грн.

Якщо батьки дитини ухиляються від сплати аліментів, від держави надається тимчасова грошова допомога, розмір якої становить різницю між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за останні пів року.

З 1 січня 2024 року максимальний розмір такої допомоги:

для дітей до 6 років – 1281 грн ;

; від 6 до 18 років – 1598 грн.

Виплати особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

особам з інвалідністю з дитинства I групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ( 2361 грн );

); особам з інвалідністю з дитинства II групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ( 1888 грн );

); особам з інвалідністю з дитинства III групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ( 1416 грн );

); на дітей з інвалідністю віком до 18 років – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1652 грн).

Допомога безробітним

Прожитковий мінімум впливає на розмір допомоги по безробіттю. Максимальний розмір таких виплат дорівнює 4-м прожитковим мінімумам (загальний показник) – 11680 грн.

Реєстрація авто

Розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що сплачується при першій реєстрації нових легкових автомобілів, також залежить від прожиткового мінімуму.

3 % – якщо вартість авто не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

4 % – якщо вартість автівки перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

5 % – якщо об’єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Фото: суми збору при реєстрації авто (hsc.gov.ua)

Як змінювався прожитковий мінімум в Україні

Прожитковий мінімум в Україні наразі зріс із 2589 грн до 2920 грн. Таким він буде протягом всього 2024 року.

В 2023-му прожитковий мінімум також було розраховано на весь рік, хоча раніше його розмір мінявся кожні 6 місяців. Сума, що встановлювалася з 1 грудня, була чинною до 1 липня наступного року.

До прикладу, в грудні 2021 року прожитковий мінімум складав 2393 грн, такий же розмір був із 1 січня 2022, в липні його підвищили до 2508 грн, а з 1 грудня 2022 – до 2589 грн.

В 2020 році прожитковий мінімум зростав з 2027 до 2189 грн. А позначку в 2 тис. грн цей показник перетнув наприкінці 2019 року.

Втім реальний прожитковий мінімум не відповідає встановленому в Держбюджеті. Різниця – більш ніж у двічі.

У Мінсоцполітики оцінювали фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, виходячи з поточних цін в Україні. В червні 2022 року він був на рівні 7000 грн, на 2023 рік прогнозували реальний прожитковий мінімум у розмірі 8200 грн. Таким чином, у 2024-му цей показник є ще вищим.