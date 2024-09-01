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Як пройти ультразвукове дослідження безоплатно: інструкція

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Часто пацієнтам призначають ультразвукове дослідження (УЗД). Тож варто знати, де його можна зробити безкоштовно.

УЗД входить до пакету послуг "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах". Тому пацієнту потрібно знайти поліклініку або діагностичний центр, які мають договір із НСЗУ за цим пакетом і обладнані апаратом УЗД.

Знайти найближчий медичний заклад можна за допомогою дашборду "Електронна карта місць надання послуг із медичної допомоги".

Для цього:

  1. У фільтрах зліва виберіть область, громаду чи населений пункт.
  2. У фільтрах справа виберіть “Код послуги направлення” та введіть назву або код послуги з вашого електронного направлення.

Дашборд покаже всі медичні заклади, де можна пройти УЗД за е-направленням. Після цього зателефонуйте за вказаними контактами, щоб записатися на обстеження.

Нещодавно ми розповідали, як перевірити зір та отримати консультацію офтальмолога безкоштовно.

Також ми розповідали, чим небезпечний гепатит та як уберегтись від цієї хвороби.

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