Як пройти ультразвукове дослідження безоплатно: інструкція

УЗД входить до пакету послуг "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах". Тому пацієнту потрібно знайти поліклініку або діагностичний центр, які мають договір із НСЗУ за цим пакетом і обладнані апаратом УЗД.

Знайти найближчий медичний заклад можна за допомогою дашборду "Електронна карта місць надання послуг із медичної допомоги".

Для цього:

У фільтрах зліва виберіть область, громаду чи населений пункт. У фільтрах справа виберіть “Код послуги направлення” та введіть назву або код послуги з вашого електронного направлення.

Дашборд покаже всі медичні заклади, де можна пройти УЗД за е-направленням. Після цього зателефонуйте за вказаними контактами, щоб записатися на обстеження.