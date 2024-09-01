Как пройти ультразвуковое исследование бесплатно: инструкция

Часто пациентам назначают ультразвуковое исследование (УЗИ). Поэтому стоит знать, где его можно сделать бесплатно.

УЗИ входит в пакет услуг "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях". Поэтому пациенту нужно найти поликлинику или диагностический центр, которые имеют договор с НСЗУ по этому пакету и оборудованы аппаратом УЗИ.

Найти ближайшее медицинское учреждение можно с помощью дашборда "Электронная карта мест предоставления услуг по медицинской помощи".

Для этого:

В фильтрах слева выберите область, общину или населенный пункт.

В фильтрах справа выберите "Код услуги направления" и введите название или код услуги с вашего электронного направления.

Дашборд покажет все медицинские учреждения, где можно пройти УЗИ по е-направлению. После этого позвоните по указанным контактам, чтобы записаться на обследование.