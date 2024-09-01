Как пройти ультразвуковое исследование бесплатно: инструкция
Часто пациентам назначают ультразвуковое исследование (УЗИ). Поэтому стоит знать, где его можно сделать бесплатно.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины.
УЗИ входит в пакет услуг "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях". Поэтому пациенту нужно найти поликлинику или диагностический центр, которые имеют договор с НСЗУ по этому пакету и оборудованы аппаратом УЗИ.
Найти ближайшее медицинское учреждение можно с помощью дашборда "Электронная карта мест предоставления услуг по медицинской помощи".
Для этого:
- В фильтрах слева выберите область, общину или населенный пункт.
- В фильтрах справа выберите "Код услуги направления" и введите название или код услуги с вашего электронного направления.
Дашборд покажет все медицинские учреждения, где можно пройти УЗИ по е-направлению. После этого позвоните по указанным контактам, чтобы записаться на обследование.
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