Как пройти колоноскопию бесплатно: ответ Минздрава

Основанием для получения возможности провести колоноскопию является электронное направление от семейного или лечащего врача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Центра общественного здоровья".

Колоноскопия позволяет оценить состояние слизистой оболочки прямой, толстых, а также части конечного отдела тонкой кишки. В частности метод помогает выявить аномалии кишечника, онкологию или провести биопсию тканей.

Как провести колоноскопию бесплатно

"Основанием для получения этой медуслуги бесплатно является электронное направление от семейного или лечащего врача. Врач должен направить пациента или пациентку на обследование при наличии симптомов, которые могут свидетельствовать о соответствующих заболеваниях", - пишет "Центр общественного здоровья".

Если возраст пациента от 40 лет, он имеет возможность пройти исследование бесплатно в учреждениях, которые заключили договор с НСЗУ по пакету "Колоноскопия".

В бесплатную услугу по пакету "Колоноскопия" входит:

консультация врача;

диагностическая колоноскопия для визуального осмотра толстой кишки и терминального отдела тонкой кишки без проведения эндоскопических манипуляций или с эндоскопической манипуляцией;

выполнение хромоколоноскопии;

местная и общая анастезии;

оформление заключения и протокола эндоскопического вмешательства сразу после его проведения;

предоставление результатов обследования на пленке и/или запись на цифровой носитель пациентов.

Если пациенту еще не исполнилось 40 лет, но врач выявил необходимость в колоноскопии - исследование также будет бесплатным.

"Нужно записаться в медицинское учреждение, которое имеет договор по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях" и соответствующее оборудование", - добавляет "Центр громадського здоров'я".