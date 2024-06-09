Як прокачати англійську мову за допомогою фільмів: кращі безкоштовні ресурси

Speechyard

Speechyard пропонує вивчати англійську за допомогою фільмів, спеціальних практичних занять (вправ) і відеотренувань.

Платформа дозволяє перекладати незнайомі слова, прослуховувати їхнє звучання та навіть практикуватися з іншими людьми, які використовують цей ресурс.

Сайт Speechyard (скріншот: speechyard.com)

UKRSUB

UKRSUB - зручний онлайн-кінотеатр для перегляду фільмів, мультфільмів або ж серіалів англійською мовою із субтитрами.

Платформа дозволяє обирати те, що подобається саме вам і прокачувати англійську цікаво й не виходячи з дому.

Сайт UKRSUB (скріншот: ukr-sub.com)

Plex

Plex - платформа, що дозволяє не лише дивитися улюблені фільми чи серіали англійською мовою, але й слухати музику.

Тим, кому сподобається цей сайт, можна буде також завантажити відповідний додаток. Він об'єднує у собі сервіси потокового передавання, особисті медіафайли, рейтинги та навіть списки перегляду.

Сайт Plex (скріншот: watch.plex.tv)

Ororo.tv

Ororo.tv - платформа з фільмами, серіалами та іншими відео, які можна переглядати безкоштовно і в режимі онлайн.

Зручний програвач дозволяє перемикати серії, не виходячи з нього, а кожна репліка героїв - супроводжується англійськими субтитрами. Якщо навести на невідоме слово курсор, можна буде побачити його переклад і додати до персонального словника (для авторизованих користувачів).

Сайт Ororo.tv (скріншот: ororo.tv)

Filmzie

Filmzie - безкоштовна потокова платформа, що зібрала фільми й серіали англійською мовою та зручно розділила їх на окремі жанри.

Тут можна знайти все найцікавіше - від великих студійних постановок з популярними акторами до нового популярного кіно від талановитих режисерів. Одним словом - кожен зможе знайти те, що сподобається саме йому.

Сайт Filmzie (скріншот: filmzie.com)