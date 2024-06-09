Как прокачать английский язык с помощью фильмов: лучшие бесплатные ресурсы

Улучшить знание английского языка помогают не только учебники или специальные курсы. Здесь могут пригодиться также англоязычные книги, музыкальные композиции или недублированные фильмы в оригинальной озвучке.
РБК-Украина рассказывает о ряде лучших ресурсов, предлагающих всем желающим смотреть фильмы на английском языке.
Speechyard предлагает изучать английский с помощью фильмов, специальных практических занятий (упражнений) и видеотренировок.
Платформа позволяет переводить незнакомые слова, прослушивать их звучание и даже практиковаться с другими людьми, использующими этот ресурс.
Сайт Speechyard (скриншот: speechyard.com)
UKRSUB - удобный онлайн-кинотеатр для просмотра фильмов, мультфильмов или сериалов на английском языке с субтитрами.
Платформа позволяет выбирать то, что нравится именно вам и прокачивать английский интересно и не выходя из дома.
Сайт UKRSUB (скриншот: ukr-sub.com)
Plex - платформа, позволяющая не только смотреть любимые фильмы или сериалы на английском языке, но и слушать музыку.
Тем, кому понравится этот сайт, можно будет скачать соответствующее приложение. Оно объединяет сервисы потоковой передачи, личные медиафайлы, рейтинги и даже списки просмотра.
Сайт Plex (скриншот: watch.plex.tv)
Ororo.tv - платформа с фильмами, сериалами и другими видео, которые можно просматривать бесплатно и в режиме онлайн.
Удобный проигрыватель позволяет переключать серии, не выходя из него, а каждая реплика героев - сопровождается английскими субтитрами. Если навести на неизвестное слово курсор, можно будет увидеть его перевод и добавить в персональный словарь (для авторизованных пользователей).
Сайт Ororo.tv (скриншот: ororo.tv)
Filmzie - бесплатная потоковая платформа, которая собрала фильмы и сериалы на английском языке и удобно разделила их на отдельные жанры.
Здесь можно найти все самое интересное - от больших студийных постановок с популярными актерами до нового популярного кино от талантливых режиссеров. Одним словом - каждый сможет найти то, что понравится именно ему.
Сайт Filmzie (скриншот: filmzie.com)
Напомним, ранее мы рассказывали о 5 лучших приложениях, которые "прокачают" ваш английский с легкостью.
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