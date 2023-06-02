Як проходить "евакуація" окупантів у Запорізькій області: що каже голова ОВА

При чому, за словами Малашка, складно говорити, чи є це явище масовим, бо для того, щоб оцінити масштаби такої "евакуації" слід "ставити патрулі і дивитися".

"Але вони під час цієї "евакуації" - це було, як приклад, з Енергодара, приблизно десять автобусів - разом з цивільним населенням виїжджали також і офіцери Росгвардії", - розповів очільник ОВА.

За його даними, щоб це приховати, окупанти заклеювали вікна якимись пакетами, щоб не було видно, хто там їде.

"Тобто певні рухи з їхнього боку спостерігаються", - констатував він.

До того ж загарбники, наприклад, не привозять до прифронтових районів продукти харчування, хліб, і люди просто змушені тікати кудись, де є можливість купити їжу. За його словами ця "евакуація" відбувається і зараз.

"Знаю, що приблизно 2-3 шкільні автобуси з людьми час від часу рухаються. Орієнтовно 2-3 тижні тому росіяни вирішили організувати виїзд дітей нібито на оздоровлення до окупованого Криму або до Росії. Ми маємо дуже приблизні оцінки - за нашими підрахунками, близько 10 тисяч дітей можуть вивезти в такий спосіб", - навів статистику він.

Не тільки "евакуація"

Малашко навів декілька прикладів, як російські війська грабують захоплені міста Запорізької області - Мелітополь та Енергодар.

За його словами, у Мелітополі, наприклад, крім вивозу медичного обладнання, окупанти також знімали і вивозили кондиціонери.

З Енергодару також надходила інформація про те, що окупанти звідти вивозили певну документацію саме по Запорізькій атомній електростанції. Тобто, як зазначив Малашко, мародерство продовжується.

До того ж вони залякують місцеве населення, змушуючи їх від'їжджати зі своїх домівок подалі, ближче до моря. А після того, як вони виїжджають, загарбники заходять до їхніх домівок і або оселяються там, або їх розграбовують. Тому люди змушені повертатися назад, щоб зберегти своє майно.

Примусова паспортизація

У Мелітополі, наприклад, росіяни також змушують старшокласників якомога швидше оформлювати російські паспорти і страхові поліси.

"У такий спосіб окупанти прискорюють свої темпи паспортизації. Там же 10 вересня Росія хоче ще свої вибори проводити, на яких має виграти "Единая Россия", - пояснив голова ОВА наміри окупантів.