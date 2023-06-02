Как проходит "эвакуация" оккупантов в Запорожской области: что говорит глава ОВА

Причем, по словам Малашко, сложно говорить, является ли это явление массовым, потому что для того, чтобы оценить масштабы такой "эвакуации", следует "ставить патрули и смотреть".

"Но они во время этой "эвакуации" - это было, например, из Энергодара, примерно десять автобусов - вместе с гражданским населением выезжали также и офицеры Росгвардии", - рассказал глава ОВА.

По его данным, чтобы это скрыть, оккупанты заклеивали окна какими-то пакетами, чтобы не было видно, кто там едет.

"То есть определенные движения с их стороны наблюдаются", – констатировал он.

К тому же захватчики, например, не привозят в прифронтовые районы продукты питания, хлеб, и люди просто вынуждены бежать куда-нибудь, где есть возможность купить еду. По его словам, эта "эвакуация" происходит и сейчас.

"Знаю, что примерно 2-3 школьных автобусов с людьми время от времени двигаются. Ориентировочно 2-3 недели назад россияне решили организовать выезд детей якобы на оздоровление в оккупированный Крым или в Россию. Мы имеем очень приблизительные оценки - по нашим подсчетам, около 10 тысячи детей могут вывезти таким образом", - привел статистику он.

Не только "эвакуация"

Малашко привел несколько примеров, как российские войска грабят захваченные города Запорожской области – Мелитополь и Энергодар.

По его словам, в Мелитополе, например, кроме вывоза медицинского оборудования, оккупанты также снимали и вывозили кондиционеры.

Из Энергодара также поступала информация о том, что оккупанты оттуда вывозили определенную документацию именно по Запорожской атомной электростанции. То есть, как отметил Малашко, мародерство продолжается.

К тому же они запугивают местное население, заставляя их уезжать из своих домов подальше, ближе к морю. А после того, как они уезжают, захватчики заходят в их дома и либо поселяются там, либо их разграбляют. Поэтому люди вынуждены возвращаться назад, чтобы сберечь свое имущество.

Принудительная паспортизация

В Мелитополе, например, россияне также заставляют старшеклассников как можно скорее оформлять российские паспорта и страховые полисы.

"Таким образом оккупанты ускоряют свои темпы паспортизации. Там же 10 сентября Россия хочет еще свои выборы проводить, на которых должна выиграть "Единая Россия", - пояснил глава ОВА намерения оккупантов.