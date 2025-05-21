Як продовжити ресурс батареї електромобіля: дорогоцінні поради водіям

З року в рік у електромобілів стає дедалі менше недоліків, але тягова батарея все ще залишається слабким місцем. Журналісти РБК-Україна Авто розповідають, як власник може продовжити ресурс акумулятора.

Прикрість від того, що життя батареї коротше, ніж життя самого автомобіля, в українських реаліях поглиблюється фактом, що більшість електромобілів (85 – 90 %) в країні купується вживаними – тобто вже з частково деградованим акумулятором. Відтак, деякі власники майже відразу мають проблеми з падінням ємності. Чи можна зробити щось проти цього?

Слабке місце електромобіля

Як не крути, основною проблемою електромобілів залишається тягова батарея, хоча конкретні недоліки акумулятора залежать від його технології. Сучасні літій-іонні батареї суттєво перевершують у характеристиках інші типи і власні ж попередні покоління, проте мають істотний мінус – вони швидко втрачають ємність у процесі старіння, незалежно від інтенсивності експлуатації транспортного засобу.

Швидкість деградації батареї електромобіля

Літій-іонний акумулятор зазнає найбільшого зношення у перші п’ять років експлуатації. Як показує практика, за перші два роки він втрачає приблизно 5–10% своєї ємності, а протягом наступних трьох років – сумарно ще 15–20%. Після цього процес деградації уповільнюється, і втрати не перевищують 5% щороку. У деяких моделей, таких як Nissan Leaf, залишкову ємність батареї можна відстежувати через приладову панель, а точніші показники доступні через роз’єм OBD та спеціальні мобільні додатки.

Що шкодить батареї електромобіля

Типовий електромобільний акумулятор негативно реагує на високі струми зарядки і розрядки, а також – на крайні температури, тобто як надмірне нагрівання, так і морози. Однак це не означає однозначно, що залишати авто на сонці категорично заборонено, хоча такий фактор теж може скорочувати ресурс батареї. Існує кілька умов, які прискорюють деградацію акумулятора. Причому деякі з них залежать від дій самого водія – тобто за бажання він може на них вплинути:

Повне розрядження;

Часті та різкі прискорення машини;

Постійне використання швидкісної зарядної станції;

Тривале перебування автомобіля на відкритій стоянці в сонячну погоду;

Довге паркування за температури понад +50 градусів С (більше доби) або нижче – 25 градусів С (понад тиждень);

Заряджання акумулятора, який ще не охолов після активного руху чи тривалого перебування під сонцем;

Тривале паркування з повністю зарядженою батареєю (краще підтримувати рівень заряду до 80%).

Що робити, якщо батарея електромобіля втратила ємність

Найпростіше рішення – замінити акумулятор, обравши один із двох варіантів: придбати новий у офіційного дилера або знайти вживаний, демонтований з автомобіля після аварії. Перший спосіб буде надто дорогим (від 8 тисяч доларів), а другий – просто дорогим (ціни стартують від 1000 доларів).

Більш клопітний варіант – заміна окремого модуля, відомого як "консерва". Але для більшості українських автовласників найбільш реальним рішенням є четвертий спосіб – ремонт батареї. Деякі СТО, зокрема офіційні, володіють технологіями розбирання "консерви" та діагностики несправних елементів. Зношені частини, разом із тими, що тільки наближаються до критичного стану, можна замінити, значно продовживши ресурс акумулятора.

Коротко

Зважаючи на вразливість акумулятора до "прожитих" років та режимів експлуатації, його стан має бути першим, на що слід звертати увагу при виборі вживаного електромобіля. Адже тягова батарея часто визначає рентабельність купівлі та подальшого володіння авто. Тому при виборі вживаного електромобіля було б добре з’ясувати його історію: як він використовувався першу частину життя, в якій країні та населеному пункті він базувався, ким і в яких умовах експлуатувався, чи належав приватній особі або корпоративному автопарку.

Ця інформація допоможе зрозуміти, наскільки зношеною може бути батарея обраного екземпляра. Чесно кажучи, таке розслідування – завдання не з простих, але в наш час воно цілком реально, і найбільш наполегливі автомобілісти виконують таку роботу з дизельними та бензиновими автівками.

При підготовці статті були використані матеріали Autogeek, Autoria та Інституту досліджень авторинку.