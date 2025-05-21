Как продлить ресурс батареи электромобиля: драгоценные советы водителям

Из года в год у электромобилей становится все меньше недостатков, но тяговая батарея все еще остается слабым местом. Журналисты РБК-Украина Авто рассказывают, как владелец может продлить ресурс аккумулятора.

Огорчение от того, что жизнь батареи короче, чем жизнь самого автомобиля, в украинских реалиях усугубляется фактом, что большинство электромобилей (85 - 90 %) в стране покупается подержанными - то есть уже с частично деградированным аккумулятором. Следовательно, некоторые владельцы почти сразу имеют проблемы с падением емкости. Можно ли сделать что-то против этого?

Слабое место электромобиля

Как ни крути, основной проблемой электромобилей остается тяговая батарея, хотя конкретные недостатки аккумулятора зависят от его технологии. Современные литий-ионные батареи существенно превосходят в характеристиках другие типы и собственные же предыдущие поколения, однако имеют существенный минус - они быстро теряют емкость в процессе старения, независимо от интенсивности эксплуатации транспортного средства.

Скорость деградации батареи электромобиля

Литий-ионный аккумулятор подвергается наибольшему износу в первые пять лет эксплуатации. Как показывает практика, за первые два года он теряет примерно 5-10% своей емкости, а в течение следующих трех лет - суммарно еще 15-20%. После этого процесс деградации замедляется, и потери не превышают 5% каждый год. У некоторых моделей, таких как Nissan Leaf, остаточную емкость батареи можно отслеживать через приборную панель, а более точные показатели доступны через разъем OBD и специальные мобильные приложения.

Что вредит батарее электромобиля

Типичный электромобильный аккумулятор негативно реагирует на высокие токи зарядки и разрядки, а также - на крайние температуры, то есть как чрезмерный нагрев, так и морозы. Однако это не означает однозначно, что оставлять авто на солнце категорически запрещено, хотя такой фактор тоже может сокращать ресурс батареи. Существует несколько условий, которые ускоряют деградацию аккумулятора. Причем некоторые из них зависят от действий самого водителя - то есть при желании он может на них повлиять:

Полная разрядка;

Частые и резкие ускорения машины;

Постоянное использование скоростной зарядной станции;

Длительное пребывание автомобиля на открытой стоянке в солнечную погоду;

Длительная парковка при температуре свыше +50 градусов С (более суток) или ниже - 25 градусов С (более недели);

Зарядка аккумулятора, который еще не остыл после активного движения или длительного пребывания под солнцем;

Длительная парковка с полностью заряженной батареей (лучше поддерживать уровень заряда до 80%).

Что делать, если батарея электромобиля потеряла емкость

Самое простое решение - заменить аккумулятор, выбрав один из двух вариантов: приобрести новый у официального дилера или найти подержанный, демонтированный из автомобиля после аварии. Первый способ будет слишком дорогим (от 8 тысяч долларов), а второй - просто дорогим (цены стартуют от 1000 долларов).

Более хлопотный вариант - замена отдельного модуля, известного как "консерва". Но для большинства украинских автовладельцев наиболее реальным решением является четвертый способ - ремонт батареи. Некоторые СТО, в том числе официальные, владеют технологиями разборки "консервы" и диагностики неисправных элементов. Изношенные части, вместе с теми, что только приближаются к критическому состоянию, можно заменить, значительно продлив ресурс аккумулятора.

Вкратце

Учитывая уязвимость аккумулятора к "прожитым" годам и режимам эксплуатации, его состояние должно быть первым, на что следует обращать внимание при выборе подержанного электромобиля. Ведь тяговая батарея часто определяет рентабельность покупки и дальнейшего владения авто. Поэтому при выборе подержанного электромобиля было бы хорошо выяснить его историю: как он использовался первую часть жизни, в какой стране и населенном пункте он базировался, кем и в каких условиях эксплуатировался, принадлежал ли он частному лицу или корпоративному автопарку.

Эта информация поможет понять, насколько изношенной может быть батарея выбранного экземпляра. Честно говоря, такое расследование - задача не из простых, но в наше время оно вполне реально, и наиболее настойчивые автомобилисты выполняют такую работу с дизельными и бензиновыми автомобилями.

При подготовке статьи были использованы материалы Autogeek, Autoria и Института исследований авторынка.