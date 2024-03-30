Як продовжити лікування туберкульозу, якщо переїхав в інший регіон: відповідь МОЗ
В Україні усі послуги з діагностики та лікування туберкульозу безкоштовні. При цьому їх можна отримати у будь-якому регіоні країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Навіть якщо ви переїхали через війну чи з інших причин, ви можете звернутися за консультацію та допомогою за новим місцем проживання.
Що робити, якщо необхідно обстежитися на туберкульоз:
- Зверніться до фтизіатра. Ви можете знайти фтизіатра у будь-якому медичному закладі, де є такий лікар, або у найближчому протитуберкульозному закладі, які є у кожній області та в Києві. Вам не потрібне направлення, візьміть із собою лише паспорт або посвідчення ВПО.
- Зверніться до нового сімейного лікаря. Він допоможе вам пройти усі необхідні обстеження, поставить діагноз, призначить лікування або, за необхідності, направить на госпіталізацію в регіональний протитуберкульозний центр.
Лікування туберкульозу триває місяцями та потребує регулярних консультацій, аналізів та інших обстежень. Ліки проти туберкульозу видають безкоштовно у закладах первинної медичної допомоги та пульмонологічних центрах.
У МОЗ зазначили, що якщо ви змінили регіон, то попередній сімейний лікар не зможе забезпечити вас необхідними препаратами, якщо він знаходиться в іншій області.
Що робити, якщо ви вже лікуєтеся від туберкульозу, але переїхали в інший регіон:
- Зверніться до найближчого фтизіопульмонологічного центру. Там вам нададуть необхідний догляд і лікування.
- Підпишіть декларацію з новим сімейним лікарем. Він допоможе відновити терапію та супроводжуватиме ваше лікування.
Адреси та контакти протитуберкульозних закладів можна дізнатися, зателефонувавши у контакт-центр Національної служби здоров'я України - 16-77, або за посиланням - https://bit.ly/3k24OnP
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