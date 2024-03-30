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Как продолжить лечение туберкулеза, если переехал в другой регион: ответ Минздрава

Суббота 30 марта 2024 10:09
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Как продолжить лечение туберкулеза, если переехал в другой регион: ответ Минздрава Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине все услуги по диагностике и лечению туберкулеза бесплатные. При этом их можно получить в любом регионе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Даже если вы переехали из-за войны или по другим причинам, вы можете обратиться за консультацией и помощью по новому месту жительства.

Что делать, если необходимо обследоваться на туберкулез:

  • Обратитесь к фтизиатру. Вы можете найти фтизиатра в любом медицинском учреждении, где есть такой врач, или в ближайшем противотуберкулезном учреждении, которые есть в каждой области и в Киеве. Вам не нужно направление, возьмите с собой только паспорт или удостоверение ВПЛ.
  • Обратитесь к новому семейному врачу. Он поможет вам пройти все необходимые обследования, поставит диагноз, назначит лечение или, при необходимости, направит на госпитализацию в региональный противотуберкулезный центр.

Лечение туберкулеза длится месяцами и требует регулярных консультаций, анализов и других обследований. Лекарства против туберкулеза выдают бесплатно в учреждениях первичной медицинской помощи и пульмонологических центрах.

В Минздраве отметили, что если вы сменили регион, то предыдущий семейный врач не сможет обеспечить вас необходимыми препаратами, если он находится в другой области.

Что делать, если вы уже лечитесь от туберкулеза, но переехали в другой регион:

  • Обратитесь в ближайший фтизиопульмонологический центр. Там вам предоставят необходимый уход и лечение.
  • Подпишите декларацию с новым семейным врачом. Он поможет возобновить терапию и будет сопровождать ваше лечение.

Адреса и контакты противотуберкулезных заведений можно узнать, позвонив в контакт-центр Национальной службы здоровья Украины - 16-77, или по ссылке -https://bit.ly/3k24OnP

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Министерство здравоохранения Украины
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