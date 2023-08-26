Як продовжити дію довідки про інвалідність та права на виплати: пояснення

Під час дії воєнного стану на території України процедуру проведення медико-соціальної експертизи було спрощено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
"Якщо людині потрібно встановити інвалідність, але вона не може прибути на огляд, - МСЕК може приймати таке рішення заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії медзакладу", - пише пресслужба.
У разі відсутності можливості пройти обстеження для експертизи ЛКК й направлення на МСЕК, строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану й впродовж 6 місяців після його припинення/скасування.
Зазначається, що соціальні виплати й пільги зберігаються за вами до завершення строку проходження повторного огляду.
Щоб дізнатись адреси й контактні номери телефонів МСЕК необхідно звернутись на "гарячу лінію" за номером:
Усі соціальні виплати та пільги зберігаються за вами до закінчення строку проходження повторного огляду: 0 800 60 20 19.
Зокрема зазначається, що питання регулювання соціальних виплат людям з інвалідністю належить до компетенції Міністерства соціальної політики України. У разі питань необхідно звертатись на номери:
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про список документів, які необхідні для того, щоб отримати відстрочку від служби під час війни.
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