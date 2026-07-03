Як продати земельну ділянку без податків у 2026 році: головні умови

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Пільга для спадкоємців: При продажу успадкованої землі не потрібно чекати 3 роки володіння - продавати можна одразу після оформлення права власності.

При продажу успадкованої землі не потрібно чекати 3 роки володіння - продавати можна одразу після оформлення права власності. Умова "один раз на рік": Щоб не платити податок (5% ПДФО + 5% військовий збір), угода має бути першою за календарний рік.

Щоб не платити податок (5% ПДФО + 5% військовий збір), угода має бути першою за календарний рік. Ліміти площі: Пільга діє лише тоді, коли розмір ділянки не перевищує норми безоплатної передачі (наприклад, до 2 га для особистого селянського господарства).

Пільга діє лише тоді, коли розмір ділянки не перевищує норми безоплатної передачі (наприклад, до 2 га для особистого селянського господарства). Коли податок обов’язковий: Якщо площа ділянки більша за ліміти або ви вже продавали нерухомість цього року, доведеться сплатити 10% від суми угоди.

Як продати успадковану землю без сплати податків

У Державній податковій службі пояснюють, якщо ви успадкували земельну ділянку і хочете її продати, у певних випадках ви можете не платити податки. Це передбачено Податковим кодексом України.

Коли податок не сплачується

Ви звільняєтеся від сплати податків, якщо одночасно дотримані дві умови:

Продаж відбувається не частіше одного разу на рік.

Площа ділянки не перевищує норми безоплатної передачі, встановлені законом.

Для успадкованої землі не діє вимога володіти нею понад три роки - продати її можна одразу після оформлення права власності.

Норми площі для пільги:

Для особистого сільського господарства - до 2 гектарів.

Для садівництва - до 0,12 гектара.

Для індивідуального дачного будівництва - до 0,10 гектара.

Для присадибних ділянок - у межах норм, визначених Земельним кодексом.

Приклад: якщо ви продали вперше за рік ділянку для сільського господарства площею 1,5 гектара (що менше ліміту у 2 га), податок платити не потрібно - ви отримуєте всю суму від продажу.

Коли податки сплачувати потрібно

Якщо площа ділянки більша за встановлену норму або ви продаєте нерухомість не вперше за рік, дохід оподатковується:

Податок на доходи фізичних осіб - 5 %.

Військовий збір - 5 %.

Перед укладенням угоди варто перевірити площу своєї ділянки та умови застосування пільг, щоб заздалегідь знати, чи виникає обов'язок зі сплати податків.