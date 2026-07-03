Як продати земельну ділянку без податків у 2026 році: головні умови

Продаж землі - це не завжди додаткові витрати на податки. Якщо ви успадкували ділянку або плануєте продаж власного, закон передбачає низку пільг, що дозволяють отримати всю суму від угоди "на руки".
Які обмеження за площею діють цього року та що потрібно знати, щоб законно уникнути податкового навантаження - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
У Державній податковій службі пояснюють, якщо ви успадкували земельну ділянку і хочете її продати, у певних випадках ви можете не платити податки. Це передбачено Податковим кодексом України.
Коли податок не сплачується
Ви звільняєтеся від сплати податків, якщо одночасно дотримані дві умови:
Для успадкованої землі не діє вимога володіти нею понад три роки - продати її можна одразу після оформлення права власності.
Норми площі для пільги:
Приклад: якщо ви продали вперше за рік ділянку для сільського господарства площею 1,5 гектара (що менше ліміту у 2 га), податок платити не потрібно - ви отримуєте всю суму від продажу.
Якщо площа ділянки більша за встановлену норму або ви продаєте нерухомість не вперше за рік, дохід оподатковується:
Перед укладенням угоди варто перевірити площу своєї ділянки та умови застосування пільг, щоб заздалегідь знати, чи виникає обов'язок зі сплати податків.
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