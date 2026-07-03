Как продать земельный участок без налогов в 2026 году: главные условия

Продажа земли - это не всегда дополнительные расходы на налоги. Если вы унаследовали участок или планируете продажу собственного, закон предусматривает ряд льгот, позволяющих получить всю сумму от сделки "на руки".
Какие ограничения по площади действуют в этом году и что нужно знать, чтобы законно избежать налоговой нагрузки - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
В Государственной налоговой службе объясняют, если вы унаследовали земельный участок и хотите его продать, в определенных случаях вы можете не платить налоги. Это предусмотрено Налоговым кодексом Украины.
Когда налог не платится
Вы освобождаетесь от уплаты налогов, если одновременно соблюдены два условия:
Для унаследованной земли не действует требование владеть ею более трех лет - продать ее можно сразу после оформления права собственности.
Нормы площади для льготы:
Пример: если вы продали впервые за год участок для сельского хозяйства площадью 1,5 гектара (что меньше лимита в 2 га), налог платить не нужно - вы получаете всю сумму от продажи.
Если площадь участка больше установленной нормы или вы продаете недвижимость не впервые за год, доход облагается налогом:
Перед заключением сделки следует проверить площадь своего участка и условия применения льгот, чтобы заранее знать, возникает ли обязанность по уплате налогов.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.