Как продать земельный участок без налогов в 2026 году: главные условия

Главное:

Льгота для наследников: При продаже унаследованной земли не нужно ждать 3 года владения - продавать можно сразу после оформления права собственности.

При продаже унаследованной земли не нужно ждать 3 года владения - продавать можно сразу после оформления права собственности. Условие "один раз в год": Чтобы не платить налог (5% НДФЛ + 5% военный сбор), соглашение должно быть первым за календарный год.

Чтобы не платить налог (5% НДФЛ + 5% военный сбор), соглашение должно быть первым за календарный год. Лимиты площади: Льгота действует только тогда, когда размер участка не превышает норму безвозмездной передачи (например, до 2 га для личного сельского хозяйства).

Льгота действует только тогда, когда размер участка не превышает норму безвозмездной передачи (например, до 2 га для личного сельского хозяйства). Когда налог обязателен: Если площадь участка больше лимитов или вы уже продавали недвижимость в этом году, придется оплатить 10% от суммы сделки.

Как продать унаследованную землю без уплаты налогов

В Государственной налоговой службе объясняют, если вы унаследовали земельный участок и хотите его продать, в определенных случаях вы можете не платить налоги. Это предусмотрено Налоговым кодексом Украины.

Когда налог не платится

Вы освобождаетесь от уплаты налогов, если одновременно соблюдены два условия:

Продажа проходит не чаще одного раза в год.

Площадь участка не превышает нормы безвозмездной передачи, установленных законом.

Для унаследованной земли не действует требование владеть ею более трех лет - продать ее можно сразу после оформления права собственности.

Нормы площади для льготы:

Для личного сельского хозяйства - до 2 гектаров.

Для садоводства - до 0,12 гектара.

Для индивидуального дачного строительства - до 0,10 гектара.

Для приусадебных участков - в пределах норм, определенных Земельным кодексом.

Пример: если вы продали впервые за год участок для сельского хозяйства площадью 1,5 гектара (что меньше лимита в 2 га), налог платить не нужно - вы получаете всю сумму от продажи.

Когда налоги платить нужно

Если площадь участка больше установленной нормы или вы продаете недвижимость не впервые за год, доход облагается налогом:

Налог на доходы физических лиц - 5 %.

Военный сбор - 5%.

Перед заключением сделки следует проверить площадь своего участка и условия применения льгот, чтобы заранее знать, возникает ли обязанность по уплате налогов.