Як продати машину в інтернеті: ключові лайфхаки

Ефективність і зовнішня простота цього способу продажу стала, так би мовити, і причиною певних ускладнень: щоб серед десятків тисяч пропозицій автомобілів потенційний покупець звернув увагу саме на вашу машину, бажано вживати додаткових заходів.

Автомобіль: в готовності

Машину треба гарно помити, а в салоні – ретельно прибратись. Під капотом всі видимі деталі треба обтерти від пилу і оливи, поповнити рівні рідин в бачках. Деякі дрібні деталі, які впливають на естетику підкапотного простору, є сенс замінити новими – йдеться про патрубки, шланги, дроти, пластикові деталі. Якщо на фарбі кузова є сколи та помітні подряпини, їх варто підфарбувати тоненьким пензликом, сірником чи зубочисткою. Професійне полірування абразивними препаратами освіжить фарбу, але це доволі недешева процедура. Адекватна альтернатива – самостійне натирання кузова восковою поліроллю. На більш-менш дорогій машині є сенс усунути негаразди в системах, які не потребують великих витрат, але будуть помітні неозброєним оком: стукіт ходової, рипіння гальм, гудіння трансмісії, бубоніння глушника тощо.

Що говорити покупцям

Коли ви спілкуєтесь з потенційними покупцями, важливо правильно презентувати свою машину. Буде добре, якщо людина уявлятиме собі, як ви нею користувалися і чому вирішили продати. Не варто прикрашати історію надмірно – якщо авто активно експлуатувалося, краще чесно подати його як надійного помічника, але при цьому наголосити, що ви ретельно стежили за його станом.

Причина продажу має бути правдоподібною – якщо покупець відчує, що ви щось приховуєте, це підірве довіру і може негативно вплинути на хід торгів чи навіть зірвати угоду. Іноді не завадить продемонструвати чеки з перевірених СТО та магазинів запчастин – це підтвердить, як добре ви доглядали за авто.

Що написати в оголошенні

При створенні оголошення про продаж авто важливо орієнтуватися на свого потенційного покупця. Якщо правильно уявляти його інтереси та пріоритети, буде сенс особливо підкреслити відповідні характеристики машини. Наприклад, активні молоді люди часто звертають увагу на потужність двигуна, стильні диски, кількість електронних систем – в першу чергу у салоні. Досвідчені водії старшого віку швидше оцінять машину, яка була у відповідального власника. А ділові люди, що цінують свій час, краще сприймають лаконічні оголошення без барвистих фраз та взагалі без зайвої інформації.

Не соромтеся показати, що авто нещодавно пройшло дорогий ремонт. В будь-якому випадку текст має бути чітким, структурованим і зрозумілим. Якщо вам складно сформулювати опис, можна скористатися стандартною анкетою, яку зазвичай пропонують сайти оголошень – часто цього буває достатньо, щоб скласти уявлення про авто без додаткового тексту.

Правильні фото

Фото в оголошенні – суперважливе джерело інформації про вашу машину та ваше ставлення до неї. Тому покажіть машину чистою, салон – без зайвих речей, ракурси – максимально інформативні. Підкресліть вигідні вам характеристики авто, показавши ті місця, які у вашої моделі зазвичай зношуються, але у вас вони в ідеальному стані. Пошкодження приховувати не варто, але і ставити їх на перший план теж необов’язково – спочатку варто зацікавити покупця. Не "вганяйтесь" з надмірним марафетом авто – занадто натерті деталі можуть створити відчуття, що машину “прикрашали” лише для продажу, а в реальному житті за нею доглядали не так старанно. Одне слово, головне – баланс між доглянутістю та природністю.



Коротко

Продати автомобіль, навіть свій власний – свого роду мистецтво, адже у цій справі є дуже багато чинників, які працюють і на користь продавця, і на користь покупця. Тому якщо ви вирішили не звертатись до послуг професійних перекупників, не поспішайте: вступайте в перемовини з кожним потенційним покупцем, не відмовляйтесь від торгу, але й не погоджуйтесь на першу-ліпшу пропозицію. Ну і пам’ятайте стару банальну формулу: на кожен товар є свій покупець. Адже врешті решт ваше завдання – правильно зрозуміти сутність "свого" товару і побачити серед усіх претендентів саме "його" покупця.

При підготовці статті були використані матеріали сайтів оголошень.