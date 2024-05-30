Як привітати дитину з нагоди завершення шкільного року: 9 оригінальних презентів

Враження та емоції

Для того, щоб завершення шкільного року запам'яталося надовго, дитині можна подарувати "емоції". Тут все залежить від особистих вподобань вашого школярика, його віку та схильностей.

Це можуть бути квитки у кіно (для дитини та її кращих друзів), театр, музей, парк розваг, на майстер-клас тощо.

Кіно з попкорном - ще краще (ілюстрація: pixabay.com)

Набір "відповідальний"

Якщо ваша дитина давно просила купити їй домашнього улюбленця, канікули можуть стати чудовою нагодою для "тест-драйву" її здібностей і відповідальності.

Тут у нагоді може стати набір для вирощування насіння квітів або трав, який дозволить дитині піклуватися про щось живе та спостерігати за ростом рослин.

Інший варіант - міні-акваріум із рибками, який також навчить дитину відповідальності та любові до природи.

Дехто з дітей щиро захоплюється процесом росту рослин (ілюстрація: pixabay.com)

Смаколики

В принципі, смаколиками сучасних дітей навряд чи здивуєш. Однак практично у кожного з нас є щось улюблене. Те, що купується рідко, а подобається - сильно.

Це може бути набір смачних і корисних сухофруктів (сушені банани, вишня, манго, інжир, ківі й т.ін.), горішки, фрукти, певний вид шоколаду тощо.

Деякі сухофрукти не лише корисні, але й неймовірно смачні (ілюстрація: pixabay.com)

Набір для експериментів чи творчості

Канікули дарують дітям багато вільного часу, тож такий подарунок як набір для експериментів чи творчості точно стане у пригоді.

Підібравши саме те, що подобається вашому школярику, ви не лише подаруєте йому позитивні емоції, але й дасте шанс для проведення часу з користю. Крім того, дитина зможе запросити до свого "експериментаріуму" друзів.

Канікули - час для експериментів і забав (ілюстрація: pixabay.com)

Настільна гра

Настільні ігри бувають дуже різними. Кращі з них не лише розважають, але й "прокачують" певні навички - мислення, уважність, логіку тощо.

Правильно підібрана для вашої дитини гра стане може стати чудовим подарунком до завершення навчального року. Вона буде корисною ще й тим, що грати в неї можна буде з друзями чи близькими.

Ігри бувають різними (ілюстрація: pixabay.com)

Пляшка для води або термос

Якщо школа відпускає дітей на літні канікули, отже попереду - сезон сонця і тепла. Не важливо, чи займається ваша дитина спортом, чи просто полюбляє гуляти надворі. Стильна і зручна пляшка для води (або ж термос) стане чудовим презентом.

Головне - перевірте, щоб її було виконано з якісних матеріалів і вона не протікала.

Термос може стати у нагоді навіть у холодну пору року (ілюстрація: pixabay.com)

Стильний рюкзак або сумка

Відпочиваючи від школи, не обов'язково відмовлятися від комфорту й носити всі потрібні дрібнички у карманах (адже шкільний рюкзак влітку дитина використовувати може не захотіти).

Якщо ваш школяр саме такий, підберіть йому у подарунок невеличкий наплічник або сумку через плече (бананку). Це дозволить дитині мати під рукою все необхідне й не обтяжуватиме ані фізично, ані морально. Дехто може "зацінити" навіть м'який рюкзак-іграшку.

У кожної дитини - свої вподобання (ілюстрація: pixabay.com)

Легка, але корисна книга

Попри те, що канікули - час відпочинку, займатися чимось все одно потрібно. Легка та пізнавальна книжка (наприклад енциклопедія) може зацікавити практично кожного. Потрібно лише підібрати ту тему, яка буде цікавою саме вашій дитині.

Якщо ж подарунок спершу "не прийдеться", докладіть зусиль і почніть читати разом - це може зацікавити дитину до подальшого самостійного читання.

Цікаві книги - це любов (ілюстрація: pixabay.com)

Спільний час

Найцінніший подарунок для більшості дітей (щоб вони потім не казали дорослим) - спільний час із близькими людьми. Особливо важливим це є для учнів початкових і середніх класів.

Подаруйте своїй дитині незабутню прогулянку, подорож, пригоду. Головне, щоб вся сім'я була разом, приділяла час один одному і не сварилася. Зробіть на згадку про цю подію фото, зберіть це все у фотоальбом і залиште на довгу пам'ять собі та вашому школярику.