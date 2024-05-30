Как поздравить ребенка по случаю завершения школьного года: 9 оригинальных презентов

Эмоции и впечатления

Для того чтобы завершение школьного года запомнилось надолго, ребенку можно подарить "эмоции". Здесь все зависит от личных предпочтений вашего школьника, его возраста и склонностей.

Это могут быть билеты в кино (для ребенка и его лучших друзей), театр, музей, парк развлечений, мастер-класс и т.д.

Кино с попкорном - еще лучше (иллюстрация: pixabay.com)

Набор "ответственный"

Если ваш ребенок давно просил купить ему домашнего любимца, каникулы могут стать отличным случаем для "тест-драйва" его способностей и ответственности.

Здесь может пригодиться набор для выращивания семян цветов или трав, который позволит ребенку заботиться о чем-то живом и наблюдать за ростом растений.

Другой вариант - мини-аквариум с рыбками, который также научит ребенка ответственности и любви к природе.

Некоторые из детей искренне увлекаются процессом роста растений (иллюстрация: pixabay.com)

Вкусняшки

В принципе, вкусняшками современных детей вряд ли удивишь. Однако практически у каждого из нас есть что-нибудь любимое. То, что покупается редко, а нравится - сильно.

Это может быть набор вкусных и полезных сухофруктов (сушеные бананы, вишня, манго, инжир, киви и т.д.), орешки, фрукты, определенный вид шоколада и т.д.

Некоторые сухофрукты не только полезные, но и невероятно вкусные (иллюстрация: pixabay.com)

Набор для экспериментов или творчества

Каникулы дарят детям много свободного времени, так что такой подарок как набор для экспериментов или творчества точно пригодится.

Подобрав именно то, что нравится вашему школьнику, вы не только подарите ему положительные эмоции, но и дадите шанс провести время с пользой. Кроме того, ребенок сможет пригласить в свой "экспериментариум" друзей.

Каникулы - время для экспериментов и забав (иллюстрация: pixabay.com)

Настольная игра

Настольные игры бывают очень разными. Лучшие из них не только развлекают, но и "прокачивают" определенные навыки - мышление, внимательность, логику и т.д.

Правильно подобранная для вашего ребенка игра может стать прекрасным подарком к завершению учебного года. Она будет полезна еще и тем, что играть в нее можно будет с друзьями или близкими.

Игры бывают разными (иллюстрация: pixabay.com)

Бутылка для воды или термос

Если школа отпускает детей на летние каникулы, значит впереди - сезон солнца и тепла. Не важно, занимается ли ваш ребенок спортом или просто любит гулять на улице. Стильная и удобная бутылка для воды (или термос) станет отличным презентом.

Главное - проверьте, чтобы она была выполнена из качественных материалов и не протекала.

Термос может пригодиться даже в холодное время года (иллюстрация: pixabay.com)

Стильный рюкзак или сумка

Отдыхая от школы, не обязательно отказываться от комфорта и носить все нужные безделушки в карманах (ведь школьный рюкзак летом ребенок использовать может не захотеть).

Если ваш школьник именно такой, подберите ему в подарок небольшой рюкзак или сумку через плечо (бананку). Это позволит ребенку иметь под рукой все необходимое и не обременять себя ни физически, ни морально. Некоторые могут "заценить" даже мягкий рюкзак-игрушку.

У каждого ребенка - свои предпочтения (иллюстрация: pixabay.com)

Легкая, но полезная книга

Несмотря на то, что каникулы - время отдыха, заниматься чем-то все равно нужно. Легкая и познавательная книга (например энциклопедия) может заинтересовать практически каждого. Нужно только подобрать ту тему, которая будет интересна именно вашему ребенку.

Если же подарок сначала "не придется", приложите усилия и начните читать вместе - это может заинтересовать ребенка в дальнейшем самостоятельном чтении.

Интересные книги - это любовь (иллюстрация: pixabay.com)

Совместное время

Самый ценный подарок для большинства детей (что бы они потом не говорили взрослым) - совместное время с близкими людьми. Особенно важно это для учеников начальных и средних классов.

Подарите своему ребенку незабываемую прогулку, путешествие, приключение. Главное, чтобы вся семья была вместе, уделяла время друг другу и не ссорилась. Сделайте в память об этом событии фото, соберите это все в фотоальбом и оставьте на долгую память себе и вашему школьнику.