Як придбати рецептурні ліки для домашнього вихованця: роз'яснення від МОЗ

З квітня з'явився новий спосіб придбання рецептурних препаратів, які раніше можна було купити тільки за паперовим рецептом - електронний рецепт. Однак це не зачіпає ліки для домашніх тварин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну .

Перелік рецептурних ліків для домашніх улюбленців залишився незмінним. У зв'язку з цим, не передбачалося жодних змін або обмежень щодо відпуску лікарських препаратів для тварин.

Проте, як і раніше, можна купити ліки для тварин у звичайній аптеці, але відпуск ліків здійснюється тільки за відповідним рецептом від фахівця-ветеринара.

Згідно із законодавством у сфері ветеринарної медицини, лікарські засоби, крім наркотичних (психотропних), отруйних або сильнодіючих, можуть бути відпущені з аптечних закладів за рецептами ветеринарних лікарів.