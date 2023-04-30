Как приобрести рецептурное лекарство для домашнего питомца: разъяснение от Минздрава

С апреля появился новый способ приобретения рецептурных препаратов, которые ранее можно было купить только по бумажному рецепту - электронный рецепт. Однако это не затрагивает лекарства для домашних животных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина .

Перечень рецептурных лекарств для домашних питомцев остался неизменным. В связи с этим, не предвиделось никаких изменений или ограничений по отпуску лекарственных препаратов для животных.

Тем не менее, по-прежнему можно купить лекарство для животных в обычной аптеке, но отпуск лекарства осуществляется только по соответствующему рецепту от специалиста-ветеринара.

Согласно законодательству в сфере ветеринарной медицины, лекарственные средства, кроме наркотических (психотропных), ядовитых или сильнодействующих, могут быть отпущены из аптечных заведений по рецептам ветеринарных врачей.