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Как приобрести рецептурное лекарство для домашнего питомца: разъяснение от Минздрава

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Воскресенье 30 апреля 2023 16:49
Как приобрести рецептурное лекарство для домашнего питомца: разъяснение от Минздрава Фото: Как приобрести рецептурное лекарство для домашнего питомца (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С апреля появился новый способ приобретения рецептурных препаратов, которые ранее можно было купить только по бумажному рецепту - электронный рецепт. Однако это не затрагивает лекарства для домашних животных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Перечень рецептурных лекарств для домашних питомцев остался неизменным. В связи с этим, не предвиделось никаких изменений или ограничений по отпуску лекарственных препаратов для животных.

Тем не менее, по-прежнему можно купить лекарство для животных в обычной аптеке, но отпуск лекарства осуществляется только по соответствующему рецепту от специалиста-ветеринара.

Согласно законодательству в сфере ветеринарной медицины, лекарственные средства, кроме наркотических (психотропных), ядовитых или сильнодействующих, могут быть отпущены из аптечных заведений по рецептам ветеринарных врачей.

Ранее сообщалось, как выехать с домашним животным за границу.

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