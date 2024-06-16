Як придбати ретроавтомобіль: три найдешевші моделі в Україні

Кожен ретроавтомобіль – це зразок культурної спадщини, і зберігаючи історичну техніку, власник береже для нащадків частинку історії своєї країни, свого краю, а то й всього світового автопрому. Українські шанувальники ретро мають певні переваги перед своїми європейськими колегами.

В кожній країні збирачі вінтажної техніки мають власні, національні вподобання, відповідно, перелік поширених ретромоделей скрізь свій. В нашій країні до цього міркування додаються особливості українського митного законодавства. Але свою плюси для колекціонерів ми теж маємо – в першу чергу вони обумовлені особливими умовами для збереження старих машин і відносно невисокі ціни на ремонтні роботи, особливо в минулі роки.

"Запорожець" ЗАЗ-965, 1000 – 9500 доларів

Улюбленець усіх українців зберігся до наших днів у великій кількості екземплярів, тож ціни на нього невеликі. З точки зору світової історії перший “Запорожець” цікавий як зразок радянської концепції народного авто: скромно за розміром, але міцно, ремонтопридатно і багато укомплектовано. І не вірте тим, хто говорить, що "горбатого" зідрали з Fiat: спільна деталь була лише одна, і та тільки в перші року випуску ЗАЗа.

Відрадно, що в оголошеннях ви побачите багато гарних ЗАЗиків після серйозного ремонту кузова – тобто найважчу і найдорожчу роботу хтось уже зробив до вас. Однак, будьте готові до того, що більша частина запропонованих до продажу екземплярів матиме серйозні “вдосконалення”. Тож бажано вибирати лот, який вдасться повернути до аутентичного вигляду з найменшими витратами ресурсів.

Volkswagen Beetle, 4000 – 6500 доларів

Парадоксальна з точки зору ретроманії модель – зазвичай всі прагнуть мати машину рідкісну, а не наймасовішу у світі (випущено 21 млн "Жуків"). Але це народне авто настільки харизматичне зовні, що вищезгаданий постулат у випадку з ним не працює. За європейськими мірками "Жуки" в Україні коштують забагато, але з іншого боку, ніякої іншої ретроіномарки у нас за такі гроші не купити. Зважте на те, що вибір класичних Beetle в країні обмежений – це виключно ті зразки, які завезли в той щасливий і вже далекий період, коли закони були лояльними до імпорту машин без каталізаторів вихлопу.

"Волинь" ЛуАЗ-969, 1200 – 10 800 доларів

Модель, цікава навіть з точки зору всесвітньої автомобільної історії. Такого поєднання якостей, як в ЛуАЗика, не було (і вже не буде) в жодного позашляховика у світі. Завдяки спеціальній трансмісії “Волинянка” має щедрий арсенал режимів руху і відповідно відрізняється надзвичайно високою прохідністю. При тому вона максимально дешева, а ще й ремонтопридатна навіть в польових умовах. До речі, всі власні назви цього авто – народні, офіційно "Волинь" числилася в документах як ЛуАЗ-969 з додатковими літерними індексами. При перечитуванні оголошень вас здивує кількість машин з інстальованими чужими двигунами, але ми радимо неодмінно шукати “оригінал” з мелітопольським мотором МеМЗ повітряного охолодження.

Коротко

Якщо чесно, заявку про те, що ці машини є найдешевшими ретроавтомобілями, не можна вважати абсолютно точною. Ринок історичних транспортних засобів в Україні не сформований настільки, щоб можна було говорити про якісь загальновизнані ціни. Але те, що ця трійця в числі найдоступніших – факт. Тим більше, що зазначені моделі у нас можна знайти як у відреставрованому вигляді, так і просто у гарному стані, а в цих категоріях прайси настільки різні, що про них варто буде колись поговорити окремо.