Как купить ретроавтомобиль: три самых дешевых модели в Украине

Каждый ретроавтомобиль – это образец культурного наследия, и, сохраняя историческую технику, владелец бережет для потомков частицу истории своей страны, своего края, а то и всего мирового автопрома. У украинских поклонников ретро есть определенные преимущества перед своими европейскими коллегами.

В каждой стране сборщики винтажной техники имеют собственные национальные предпочтения, соответственно, перечень распространенных ретромоделей везде свой. В нашей стране к этому рассуждению прилагаются особенности украинского таможенного законодательства. Но свои плюсы для коллекционеров мы тоже имеем – в первую очередь они обусловлены особыми условиями для сохранения подержанных машин и относительно невысоки цены на ремонтные работы, особенно в прошлые годы.

"Запорожец" ЗАЗ-965, 1000 – 9500 долларов

Любимец всех украинцев сохранился до наших дней в большом количестве экземпляров, поэтому цены на него невелики. С точки зрения мировой истории первый "Запорожец" интересен как образец советской концепции народного авто: скромно по размеру, но крепко, ремонтопригодно и много укомплектовано. И не верьте тем, кто говорит, что "горбатого" содрали с Fiat: общая деталь была только одна, и только в первые годы выпуска ЗАЗа.

Отрадно, что в объявлениях вы увидите много красивых ЗАЗиков после серьезного ремонта кузова – то есть самую тяжелую и дорогую работу кто-то уже сделал к вам. Однако, будьте готовы к тому, что большая часть предложенных к продаже экземпляров будет иметь серьезные усовершенствования. Так что желательно выбирать лот, который удастся вернуть к аутентичному виду с наименьшими затратами ресурсов.

Volkswagen Beetle, 4000 – 6500 долларов

Парадоксальная с точки зрения ретромании модель – обычно все стремятся иметь машину редкую, а не самую массовую в мире (выпущено 21 млн "Жуков"). Но этот народный автомобиль настолько харизматичен снаружи, что вышеупомянутый постулат в случае с ним не работает. По европейским меркам "Жуки" в Украине стоят слишком много, но с другой стороны, никакой другой ретроиномарки у нас за такие деньги не купить. Учтите, что выбор классических Beetle в стране ограничен – это исключительно те образцы, которые завезли в тот счастливый и уже далекий период, когда законы были лояльны импорту машин без катализаторов выхлопа.

"Волынь" ЛуАЗ-969, 1200 – 10 800 долларов

Модель интересна даже с точки зрения всемирной автомобильной истории. Такого сочетания качеств, как у ЛуАЗика, не было (и уже не будет) ни у одного внедорожника в мире. Благодаря специальной трансмиссии Волынянка имеет щедрый арсенал режимов движения и соответственно отличается чрезвычайно высокой проходимостью. При этом она максимально дешева, а еще и ремонтопригодна даже в полевых условиях. Кстати, все имена этого авто – народные, официально "Волынь" числилась в документах как ЛуАЗ-969 с дополнительными буквенными индексами. При перечитывании объявлений вас удивит количество машин с установленными чужими двигателями, но мы рекомендуем непременно искать "оригинал" с мелитопольским мотором МеМЗ воздушного охлаждения.

Кратко

Если честно, заявку о том, что эти машины являются самыми дешевыми ретроавтомобилями, нельзя считать абсолютно четкой. Рынок исторических транспортных средств в Украине не сформирован настолько, чтобы можно было говорить о общепризнанных ценах. Но то, что эта троица в числе наиболее доступных – факт. Тем более что указанные модели у нас можно найти как в отреставрированном виде, так и просто в хорошем состоянии, а в этих категориях прайсы настолько разные, что о них стоит когда-нибудь поговорить отдельно.