Як придбати якісні запчастини до авто: ТОП-5 ознак деталей-підробок

Можна назвати дюжину причин, з яких в українських магазинах запчастин можна натрапити на неякісні і підробні деталі. Але краще витратити час на вивчення правил безпеки, щоб уникнути покупки такого контрафакту. Автожурналісти rbc.ua разом з постачальниками автокомпонентів розбиралися з цим питанням.

Можливо, це не суто вітчизняна проблема, але факт: при виборі запчастини українському автовласнику доводиться розв’язувати два завдання. Спочатку ми обираємо деталь потрібної номенклатури, а потім – ще й шукаємо деталь не підроблену, а справжню – тобто саме того виробника, чиє ім’я написано на упаковці.

Як обрати правильну деталь для авто

Ми не будемо говорити зараз про те, чи треба купувати "оригінал" від виробника автомобіля, чи фірмові деталі всесвітніх постачальників автокомпонентів, чи якісні аналоги середнього цінового сегменту. Йтиметься про те, як отримати саме ту деталь, за яку ви вирішили заплатити свої гроші – тобто того бренду і того рівня якості, який він вам обіцяє.

Основні ознаки деталей-підробок

Йдеться про запчастину з популярної групи затребуваних деталей;

На запчастині є ознаки низької культури виробництва: облій, нерівні стики, сліди грубої механічної обробки;

Нечіткий друк на упаковці, граматичні помилки у написах;

Ціна надто низька, тобто відрізняється від цін в інших торгових точках більше ніж на 10 %;

Продавець відмовляється надати вам свідчення офіційних відношень з постачальником даних деталей. Якщо це відповідальний партнер, який цінує своє добре ім’я, він міг би підтвердити за телефоном, що постачає вашому продавцеві дійсно аутентичні вироби. Це не стовідсоткова гарантія, що вам не пропонують підробку, але сам факт відмови у наданні супровідних документів на товар має викликати підозри.

Поради щодо вибору якісних запчастин

Є кілька стандартних правил, які допоможуть якщо не в принципі виключити ймовірність придбати непридатну деталь, то суттєво знизити ризик.

- Купуйте запчастини у великих магазинах, де є вибір і які працюють напряму з оптовими постачальниками автокомпонентів;

- Якщо є змога, порівняйте ціну на вітрині з ціною на сайті виробника або великого інтернет-магазину. Розбіжність у менший бік більше 5 – 10 % має викликати підозри. У деяких виробників відкрито доступ до прайсів для всіх користувачів;

- Багато які виробники із світовим ім’ям мають телефонну гарячу лінію або чат-бот, де допоможуть оперативно розібратися з походженням товару. Контактні дані часто є на упаковці;

- Гарантований спосіб відфільтрувати підробку – перевірити автентичність конкретної деталі за кодованою наклейкою на упаковці. За голограмою чи стікером з унікальним QR-кодом на офіційному сайті виробника можна дізнатися, чи справді деталь, яку ви тримаєте у руках, випущена даним брендом.

Якщо коротко

Коли є ризик, що вам намагаються продати підробку, і змоги перевірити автентичність деталі у вас немає, краще відмовитись від покупки в даному випадку. Адже крім усього іншого ви ризикуєте ще й грошима, які вам доведеться заплатити на СТО за встановлення неякісної деталі на машину. А якщо при цьому іншого магазину поряд немає, зверніть увагу на альтернативну запчастину більш скромного бренду – такі підробляють не так часто, адже найбільший прибуток дає підробка дорогого товару.