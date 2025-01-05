Как приобрести качественные запчасти к авто: ТОП-5 признаков деталей-подделок

Можно назвать дюжину причин, по которым в украинских магазинах запчастей можно наткнуться на некачественные и поддельные детали. Но лучше потратить время на изучение правил безопасности, чтобы избежать покупки такого контрафакта. Автожурналисты rbc.ua вместе с поставщиками автокомпонентов разбирались с этим вопросом.

Возможно, это не сугубо отечественная проблема, но факт: при выборе запчасти украинскому автовладельцу приходится решать две задачи. Сначала мы выбираем деталь нужной номенклатуры, а потом - еще и и ищем деталь не поддельную, а настоящую - то есть именно того производителя, чье имя написано на упаковке.

Как выбрать правильную деталь для авто

Мы не будем говорить сейчас о том, надо ли покупать "оригинал" от производителя автомобиля, или фирменные детали всемирных поставщиков автокомпонентов, или качественные аналоги среднего ценового сегмента. Речь пойдет о том, как получить именно ту деталь, за которую вы решили заплатить свои деньги - то есть того бренда и того уровня качества, который он вам обещает.

Основные признаки деталей-подделок

Речь идет о запчасти из популярной группы востребованных деталей;

На запчасти есть признаки низкой культуры производства: облой, неровные стыки, следы грубой механической обработки;

Нечеткая печать на упаковке, грамматические ошибки в надписях;

Цена слишком низкая, то есть отличается от цен в других торговых точках более чем на 10 %;

Продавец отказывается предоставить вам свидетельство официальных отношений с поставщиком данных деталей. Если это ответственный партнер, который ценит свое доброе имя, он мог бы подтвердить по телефону, что поставляет вашему продавцу действительно аутентичные изделия. Это не стопроцентная гарантия, что вам не предлагают подделку, но сам факт отказа в предоставлении сопроводительных документов на товар должен вызвать подозрения.

Советы по выбору качественных запчастей

Есть несколько стандартных правил, которые помогут если не в принципе исключить вероятность приобрести непригодную деталь, то существенно снизить риск.

- Покупайте запчасти в крупных магазинах, где есть выбор и которые работают напрямую с оптовыми поставщиками автокомпонентов;

- Если есть возможность, сравните цену на витрине с ценой на сайте производителя или крупного интернет-магазина. Расхождение в меньшую сторону более 5 - 10 % должно вызывать подозрения. У некоторых производителей открыт доступ к прайсам для всех пользователей;

- Многие производители с мировым именем имеют телефонную горячую линию или чат-бот, где помогут оперативно разобраться с происхождением товара. Контактные данные часто есть на упаковке;

- Гарантированный способ отфильтровать подделку - проверить подлинность конкретной детали по кодированной наклейке на упаковке. По голограмме или стикеру с уникальным QR-кодом на официальном сайте производителя можно узнать, действительно ли деталь, которую вы держите в руках, выпущена данным брендом.

Если коротко

Когда есть риск, что вам пытаются продать подделку, и возможности проверить подлинность детали у вас нет, лучше отказаться от покупки в данном случае. Ведь кроме всего прочего вы рискуете еще и деньгами, которые вам придется заплатить на СТО за установку некачественной детали на машину. А если при этом другого магазина рядом нет, обратите внимание на альтернативную запчасть более скромного бренда - такие подделывают не так часто, ведь наибольшую прибыль дает подделка дорогого товара.