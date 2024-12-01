Як правильно зберігати їжу під час відключень світла: поради МОЗ

Як підготуватися до перебоїв з електропостачанням?

Сформуйте запас льоду, зберігаючи пакети з ним у морозильній камері. Це дозволить підтримувати низьку температуру під час відключення світла.

Розгляньте можливість придбання спеціальних холодоелементів. Їх зручно зберігати в морозильнику, а у разі потреби використовувати в термосумках або контейнерах для охолодження.

Підготуйте набір продуктів, які не потребують зберігання у холодильнику. Консерви, крупи, сухофрукти та горіхи стануть у нагоді, якщо відключення затягнеться довше, ніж передбачалося.

Що робити, якщо електроенергію вимкнули?

Скористайтеся льодом і холодоелементами. Швидкопсувні продукти можна перемістити в термосумки чи охолоджувальні контейнери з льодом або попередньо замороженими елементами. Якщо відключення триває понад чотири години, розкладіть заздалегідь підготовлені ємності з льодом у холодильник – на нижню полицю, і в морозильну камеру – на верхню. Використання сухого льоду дозволить зберігати їжу до 48 годин.

Розподіліть продукти: швидкопсувані залишайте у найхолодніших зонах холодильника чи морозильної камери.

Дотримуйтеся правила зачинених дверей. Це допоможе довше утримувати холод. Без відкривання дверей холодильник збереже температуру до чотирьох годин, а морозильна камера – до двох діб.

Як правильно заповнити холодильник та морозильну камеру?

Холодильник або морозильна камера, заповнені продуктами, довше зберігають низьку температуру, оскільки в них менше повітря, яке нагрівається швидше. Щоб оптимізувати охолодження, варто заповнювати ці пристрої якомога більше, але не блокувати вентиляційні отвори та не ставити предмети занадто щільно в основному відсіку – це забезпечить вільну циркуляцію повітря.

Якщо в камері залишається багато порожнього простору, його можна заповнити пластиковими пляшками з водою, які також допоможуть підтримувати стабільну температуру.