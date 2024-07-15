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Як правильно заїжджати в гараж та паркінг на авто: головні секрети

Понеділок 15 липня 2024 19:00
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Як правильно заїжджати в гараж та паркінг на авто: головні секрети Фото: як правильно заїжджати в гараж та паркінг (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Насправді, заїзд у бокс чи на тісний паркінг є однією з найскладніших вправ, і не тільки для водія-початківця. Опанувати цією затребуваною навичкою допоможуть поради досвідчених інструкторів.

Про те, як швидко і без наслідків заїжджати в тісний бокс, читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані публікації Car&Driver та L`Automobille.

Перше, що треба розуміти: без багатократного повторення маневрів на практиці ніякі поради не навчать водія заїжджати в гараж чи тісний паркінг "граючись". Але треба знати, як практикуватись і в чому. Плюс тут ми дамо змогу скористатись досвідом бувалих водіїв.

Задом чи передом: як правильно заїхати в гараж

Складність питання залежить від того, як саме ви збираєтесь заїжджати: просто прямо чи з поворотом, передом чи задом, вгору чи по рівному. До речі, маючи на увазі гараж чи паркінг, також можна говорити і про місце для паркування на стоянці. Адже прийоми маневрування будуть ті самі.

Слід враховувати деякі суто локальні чинники: зручність подальшого виїзду, наявність і місце в боксі оглядової ями, освітлення, розетки для зарядного пристрою тощо.

Переваги заїзду задом:

  • При русі задом автомобіль більш маневрений – наприклад, так можна вписатись в більш тісний поворот;
  • Можна працювати під капотом, не вмикаючи світла (при відкритих воротах чи наявності загального освітлення на паркінгу);
  • Якщо після довгого простою сяде акумулятор, "прикурити" від іншої машини буде простіше;
  • Якщо ворота виходять просто на проїжджу частину чи пожвавлений проїзд паркінгу, виїжджати передом буде більш безпечно.

Переваги заїзду передом:

  • В самому гаражі так простіше уникнути контакту машини з "інтер’єром" (особливо важливо в тісному приміщенні);
  • Простіше і безпечніше прогрівати двигун взимку, бо вихлопна труба опиняється ближче до воріт. Хоча все одно перебувати при цьому в машині чи в боксі не можна.

Як правильно заїжджати в гараж та паркінг на авто: головні секрети

Основні прийоми заїду в гараж

В будь-якому випадку принципово важливо, скільки ви маєте вільного місця перед воротами чи перед вашим паркомісцем. Ідеальний варіант, коли ваше авто може вцілити у створ воріт і стати перпендикулярно до їхньої площини в один прийом. Якщо такого щастя у вас немає, доведеться опанувати кількома водійськими прийомами.

Заїзд задом. Коли ширина проїзду між гаражами (паркомісцями) менше, ніж довжина вашої машини, доведеться заїжджати не відразу “з ходу”, а спочатку виставивши машину навпроти своїх воріт під деяким кутом. Потрібно притиснутися переднім крилом до своїх воріт з зазором близько півметра і з цього положення почати від'їжджати вперед від гаража, поставивши кермо максимально в сторону від нього. Коли ви навскіс перегородили проїзд, задок автомобіля має опинитися приблизно навпроти воріт. Тепер залишається увімкнути задню передачу і вивернувши кермо в зворотну сторону, потрапити всередину. З першого разу не вийде так красиво, як на словах, але після кількох невдалих спроб ви навчитесь ув’язувати головні нюанси: довжину машини, максимальний кут вивороту її коліс і ширину воріт.

Заїзд передом. Рухаючись по центру проїзду, проминайте свої ворота і поверніть кермо так, немов намагаєтеся заїхати в наступний гараж. Зупинившись від сусідських воріт приблизно на 0,3 – 0,4 метри, виверніть колеса в протилежну сторону і здавайте назад, наскільки можливо. Якщо ви все зробили правильно, ваш капот має дивитися просто в ваші ворота (паркомісце) – тепер просто вмикайте першу і заїжджайте до себе.

Можливо, наступна підказка здаватиметься не дуже серйозною, але… Задля спрощення маневруванні на місцевості спочатку відпрацюйте маневри на … столі або підлозі, використовувавши іграшкову машинку вашої дитини і кілька підходящих предметів. Принаймні, сенс усіх маніпуляцій з кермом після цього вам точне стане зрозумілішим.

Як правильно заїжджати в гараж та паркінг на авто: головні секрети

Коротко

Щоб полегшити отримання навичок, краще буде деякий час потренуватися не поряд з реальним гаражем, а на майданчику між яскравих конусів і легких пластикових стійок. Також вчитися заїжджати в гараж треба за умови, що ви вже опанували іншими навичками – зрушення з місця, рулювання, перемикання передач. І не забувайте, що при русі задом простіше контролювати бічні габарити автомобіля – розраховувати кожен сантиметр вам дозволять дзеркала.

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