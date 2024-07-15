Как правильно заезжать в гараж и паркинг на авто: главные секреты

На самом деле, заезд в бокс или на тесный паркинг является одним из самых сложных упражнений, и не только для начинающего водителя. Овладеть этим востребованным навыком помогут советы опытных инструкторов.

О том, как быстро и без последствий заезжать в тесный бокс, читайте в материале РБК-Украина .

Первое, что нужно понимать: без многократного повторения маневров на практике никакие советы не научат водителя заезжать в гараж или тесный паркинг "играя". Но нужно знать, как практиковаться и в чем. Плюс здесь мы дадим возможность воспользоваться опытом бывалых водителей.

Задом или передом: как правильно заехать в гараж

Сложность вопроса зависит от того, как именно вы собираетесь заезжать: просто прямо или с поворотом, передом или задом, вверх или по ровному. Кстати, имея в виду гараж или паркинг, можно говорить и о месте для парковки на стоянке. Ведь приемы маневрирования будут те же.

Следует учитывать некоторые сугубо локальные факторы: удобство дальнейшего выезда, наличие и место в боксе смотровой ямы, освещение, розетки для зарядного устройства и т.д.

Преимущества заезда задом :

При движении задом автомобиль более маневрен – например, так можно вписаться в более тесный поворот;

Можно работать под капотом, не включая свет (при открытых воротах или наличия общего освещения на паркинге);

Если после долгого простоя сядет аккумулятор, прикурить от другой машины будет проще;

Если ворота выходят прямо на проезжую часть или оживленный проезд паркинга, выезжать передом будет безопаснее.

Преимущества заезда передом:

В самом гараже так проще избежать контакта машины с "интерьером" (особенно важно в тесном помещении);

Проще и безопаснее прогревать двигатель зимой, потому что выхлопная труба оказывается ближе к воротам. Хотя все равно находиться при этом в машине или боксе нельзя.

Основные приемы заеду в гараж

В любом случае принципиально важно, сколько у вас есть свободного места перед воротами или перед вашим паркоместом. Идеальный вариант, когда ваше авто может попасть в створ ворот и стать перпендикулярно их плоскости в один прием. Если такого счастья у вас нет, придется овладеть несколькими водительскими приемами.

Заезд задом. Когда ширина проезда между гаражами (паркоместами) меньше, чем длина вашей машины, придется заезжать не сразу "с ходу", а сначала выставив машину напротив своих ворот под некоторым углом. Нужно прижаться передним крылом к своим воротам с зазором около полуметра и из этого положения начать отъезжать вперед от гаража, поставив руль максимально в сторону от него. Когда вы наискосок преградили проезд, задок автомобиля должен оказаться примерно напротив ворот. Теперь остается включить заднюю передачу и вывернув руль в обратную сторону, попасть внутрь. С первого раза не получится так красиво, как на словах, но после нескольких неудачных попыток вы научитесь увязывать главные нюансы: длину машины, максимальный угол изнанки ее колес и ширину ворот.

Заезд передом . Двигаясь по центру проезда, проходите свои ворота и сверните руль так, словно пытаетесь заехать в следующий гараж. Остановившись от соседних ворот примерно на 0,3 – 0,4 метра, выверните колеса в противоположную сторону и сдавайте назад, по возможности. Если вы все сделали правильно, ваш капот должен смотреть прямо в ваши ворота (паркоместо) – теперь просто включайте первую и заезжайте к себе.

Возможно, следующая подсказка будет казаться не очень серьезной, но… Для упрощения маневрирования на местности сначала отработайте маневры на столе или полу, использовав игрушечную машинку вашего ребенка и несколько подходящих предметов. По крайней мере, смысл всех манипуляций с рулем после этого вам точно станет яснее.

Кратко

Чтобы облегчить получение навыков, лучше будет некоторое время потренироваться не рядом с реальным гаражом, а на площадке между яркими конусами и легкими пластиковыми стойками. Также учиться заезжать в гараж нужно при условии, что вы уже овладели другими навыками – сдвиг с места, руление, переключение передач. И не забывайте, что при движении задом проще контролировать боковые габариты автомобиля – рассчитывать каждый сантиметр вам разрешат зеркала.