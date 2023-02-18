Як правильно зафіксувати руйнування житла через обстріли: детальна інструкція
Фото6 як правильно зафіксувати руйнування житла (t.me/V_Zelenskiy_official)
Для того, щоб подати заявку на компенсацію зруйнованого обстрілами житла, необхідно правильно зафіксувати руйнування. При цьому слід дотримуватись декількох важливих правил.
Як правильно фіксувати пошкодження:
- намагайтеся зробити фото або відео хорошої якості, за можливості попередньо увімкніть на телефоні геолокацію;
- під час зйомки прокоментуйте своє місцезнаходження, дату, час, деталі пошкодження (за можливості зафіксуйте відомості від третіх осіб, які попередньо мають представитися);
- фіксуйте руйнування великим і малим планом, знімайте всі зовнішні та внутрішні пошкодження. Покажіть прилеглу територію й об’єкти, які знаходяться поруч;
- збережіть відзняте у первинному вигляді: без використання графічних редакторів, написів тощо;
- зробіть копії результатів зйомки та збережіть їх на різних носіях: флешці, файлообміннику тощо.