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Як правильно зафіксувати руйнування житла через обстріли: детальна інструкція

Фото6 як правильно зафіксувати руйнування житла (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

Для того, щоб подати заявку на компенсацію зруйнованого обстрілами житла, необхідно правильно зафіксувати руйнування. При цьому слід дотримуватись декількох важливих правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Як правильно фіксувати пошкодження:

  • намагайтеся зробити фото або відео хорошої якості, за можливості попередньо увімкніть на телефоні геолокацію;
  • під час зйомки прокоментуйте своє місцезнаходження, дату, час, деталі пошкодження (за можливості зафіксуйте відомості від третіх осіб, які попередньо мають представитися);
  • фіксуйте руйнування великим і малим планом, знімайте всі зовнішні та внутрішні пошкодження. Покажіть прилеглу територію й об’єкти, які знаходяться поруч;
  • збережіть відзняте у первинному вигляді: без використання графічних редакторів, написів тощо;
  • зробіть копії результатів зйомки та збережіть їх на різних носіях: флешці, файлообміннику тощо.

Як повідомлялось, заяву на компенсацію за зруйноване житло може подавати навіть один його співвласник.

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