Як правильно зафіксувати руйнування житла через обстріли: детальна інструкція

Для того, щоб подати заявку на компенсацію зруйнованого обстрілами житла, необхідно правильно зафіксувати руйнування. При цьому слід дотримуватись декількох важливих правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

Як повідомлялось, заяву на компенсацію за зруйноване житло може подавати навіть один його співвласник.

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