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Как правильно зафиксировать разрушения жилья из-за обстрелов: подробная инструкция

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Украина, Суббота 18 февраля 2023 14:44
Как правильно зафиксировать разрушения жилья из-за обстрелов: подробная инструкция Фото: как правильно зафиксировать разрушения жилья (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

Для того чтобы подать заявку на компенсацию разрушенного обстрелами жилья, необходимо правильно зафиксировать разрушения. При этом следует соблюдать несколько важных правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Как правильно фиксировать повреждения:

  • старайтесь сделать фото или видео хорошего качества, по возможности предварительно включите на телефоне геолокацию;
  • во время съемки прокомментируйте свое местонахождение, дату, время, детали повреждения (при возможности зафиксируйте сведения от третьих лиц, которые предварительно должны представиться);
  • фиксируйте разрушение крупным и малым планом, снимайте все внешние и внутренние повреждения. Укажите близлежащую территорию и находящиеся рядом объекты;
  • сохраните снятое в первоначальном виде: без использования графических редакторов, надписей и т.п.;
  • сделайте копии результатов съемки и сохраните их на разных носителях: флешке, файлообменнике и т.д.

Как сообщалось, заявление на компенсацию за разрушенное жилье может подавать даже один его совладелец.

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