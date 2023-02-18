Как правильно зафиксировать разрушения жилья из-за обстрелов: подробная инструкция
Фото: как правильно зафиксировать разрушения жилья (t.me/V_Zelenskiy_official)
Для того чтобы подать заявку на компенсацию разрушенного обстрелами жилья, необходимо правильно зафиксировать разрушения. При этом следует соблюдать несколько важных правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
Как правильно фиксировать повреждения:
- старайтесь сделать фото или видео хорошего качества, по возможности предварительно включите на телефоне геолокацию;
- во время съемки прокомментируйте свое местонахождение, дату, время, детали повреждения (при возможности зафиксируйте сведения от третьих лиц, которые предварительно должны представиться);
- фиксируйте разрушение крупным и малым планом, снимайте все внешние и внутренние повреждения. Укажите близлежащую территорию и находящиеся рядом объекты;
- сохраните снятое в первоначальном виде: без использования графических редакторов, надписей и т.п.;
- сделайте копии результатов съемки и сохраните их на разных носителях: флешке, файлообменнике и т.д.
Как сообщалось, заявление на компенсацию за разрушенное жилье может подавать даже один его совладелец.
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