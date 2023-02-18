Как правильно зафиксировать разрушения жилья из-за обстрелов: подробная инструкция

Для того чтобы подать заявку на компенсацию разрушенного обстрелами жилья, необходимо правильно зафиксировать разрушения. При этом следует соблюдать несколько важных правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

Как сообщалось, заявление на компенсацию за разрушенное жилье может подавать даже один его совладелец.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.