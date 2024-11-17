Як правильно вживати ліки: поради від МОЗ

Навіть незначні помилки, які людина може зробити під час прийому медикаментів, можуть повністю звести нанівець ефективність усього лікування. Аби уникнути цього, необхідно дотримуватись декількох простих порад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
Отже, серед найпоширеніших помилок:
Щодо правил прийому, дотримуйтесь наступних порад:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні нещодавно заборонили одразу кілька популярних препаратів.
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