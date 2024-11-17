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Як правильно вживати ліки: поради від МОЗ

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Навіть незначні помилки, які людина може зробити під час прийому медикаментів, можуть повністю звести нанівець ефективність усього лікування. Аби уникнути цього, необхідно дотримуватись декількох простих порад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Отже, серед найпоширеніших помилок: 

  • ігнорування взаємодії ліків з їжею та напоями. Завжди ретельно читайте інструкцію до лікарського засобу. У ній можуть міститися вказівки щодо можливих реакцій препарату на певні продукти та напої;
  • неправильне зберігання медикаментів. Знову ж таки, уважно ознайомтеся з інструкцією - в ній чітко вказані оптимальні умови зберігання ліків. Недотримання цих умов може призвести до псування препарату та зниження його ефективності;
  • неправильне дозування. Дотримуйтеся призначеного лікарем дозування ліків, яке визначається з урахуванням таких факторів, як вік, маса тіла та загальний стан здоров'я;.
  • нерегулярне вживання ліків. Недотримання режиму прийому ліків призводить до нестабільного рівня препарату в організмі, що знижує ефективність лікування;
  • недотримання правил прийому. Прийом ліків у певний час до або після їжі має велике значення для їх засвоєння. 

Щодо правил прийому, дотримуйтесь наступних порад: 

  • натщесерце: за 20–40 хвилин до першого прийому їжі;
  • перед їжею: за 20–30 хвилин до їжі;
  • під час їжі або одразу після: наприкінці їжі або одразу після неї;
  • після їжі: через 30–40 хвилин після прийому їжі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні нещодавно заборонили одразу кілька популярних препаратів.

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Мінстерство охорони здоров'я України