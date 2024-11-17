Как правильно употреблять лекарства: советы от Минздрава
Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Даже незначительные ошибки, которые человек может сделать во время приема медикаментов, могут полностью свести на нет эффективность всего лечения. Чтобы избежать этого, необходимо придерживаться нескольких простых советов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).
Итак, среди самых распространенных ошибок:
- игнорирование взаимодействия лекарств с пищей и напитками. Всегда тщательно читайте инструкцию к лекарственному средству. В ней могут содержаться указания относительно возможных реакций препарата на определенные продукты и напитки;
- неправильное хранение медикаментов. Опять же, внимательно ознакомьтесь с инструкцией - в ней четко указаны оптимальные условия хранения лекарства. Несоблюдение этих условий может привести к порче препарата и снижению его эффективности;
- неправильная дозировка. Придерживайтесь назначенной врачом дозировки лекарства, которая определяется с учетом таких факторов, как возраст, масса тела и общее состояние здоровья;.
- нерегулярное употребление лекарств. Несоблюдение режима приема лекарств приводит к нестабильному уровню препарата в организме, что снижает эффективность лечения;
- несоблюдение правил приема. Прием лекарств в определенное время до или после еды имеет большое значение для их усвоения.
Относительно правил приема, следуйте следующим советам:
- натощак: за 20-40 минут до первого приема пищи;
- перед едой: за 20-30 минут до еды;
- во время еды или сразу после: в конце еды или сразу после нее;
- после еды: через 30-40 минут после приема пищи.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине недавно запретили сразу несколько популярных препаратов.
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