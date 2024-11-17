Как правильно употреблять лекарства: советы от Минздрава

Даже незначительные ошибки, которые человек может сделать во время приема медикаментов, могут полностью свести на нет эффективность всего лечения. Чтобы избежать этого, необходимо придерживаться нескольких простых советов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине недавно запретили сразу несколько популярных препаратов.

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