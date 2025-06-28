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Як правильно вийти з посту, щоб не підірвати здоров’я

Субота 28 червня 2025 10:30
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Як правильно вийти з посту, щоб не підірвати здоров’я Як треба вийти з посту, щоб не було шкоди здоров'ю (фото: Pixabay)
Автор: Фелікс Коркін

Період після завершення посту - важливий етап, який потребує уваги не менше, ніж сам піст. Якщо відразу перейти до жирної їжі, м’яса й солодощів, можна зіткнутися з розладами травлення, болями в животі чи загостреннями хронічних хвороб.

РБК-Україна розповідає, яких кількох простих, але важливих правил необхідно дотримуватися.

Вводьте нові продукти поступово

Першими варто вводити кисломолочні продукти, яйця, нежирну рибу та відварене м’ясо птиці. Це джерела білка, до яких шлунок повертається найкраще. Їсти їх слід у невеликих порціях, розділяючи на кілька прийомів їжі.

Через 3-5 днів можна додавати складніші продукти, як червоне м’ясо чи випічку. Бажано уникати смаженого, копченого, маринованого. Чим плавніше перехід - тим легше буде організму.

Дотримуйтеся збалансованого харчування

Основу раціону повинні становити овочі, крупи, бобові та свіжі фрукти. Вони зберігають легкість у травленні й забезпечують організм вітамінами. Корисно поєднувати білки з клітковиною - наприклад, рибу з овочами.

Варто обмежити солодке, жирне і продукти з високим вмістом крохмалю. Також не варто переїдати, навіть якщо зголодніли за улюбленими стравами. Насичення має бути поступовим.

Уникайте "важких" комбінацій

Комбінації типу м’ясо з картоплею, вершкові соуси з макаронами чи тістечка після основної страви - надто важкі для організму, який кілька тижнів не отримував такої їжі. Тому бажано не змішувати складні жири, білки й крохмалі.

Ідеальне поєднання - білок із зеленню, кашею або тушкованими овочами. Також на першому етапі краще уникати фастфуду та газованих напоїв. Вони можуть спричинити здуття та печію.

Як правильно вийти з посту, щоб не підірвати здоров’яЗавершення посту не повинне бути різким (фото: Freepik)

Пийте більше рідини

Під час посту організм часто втрачає багато рідини разом із мікроелементами. Щоб нормалізувати обмін речовин і поліпшити травлення, потрібно пити достатньо води.

Найкраще - теплу негазовану воду або відвари з ромашки, шипшини чи м’яти. Напої з цукром, кава та алкоголь у цей період не рекомендуються. Вони можуть навантажити печінку і викликати зневоднення. Норма - до 2 літрів рідини в день.

Харчуйтеся часто і невеликими порціями

Найкраща стратегія - дробне харчування 5-6 разів на день. Це допоможе шлунку плавно пристосовуватись до змін. Великі порції розтягують стінки шлунка, що веде до переїдання.

Краще віддати перевагу невеликим, але поживним прийомам їжі. Також варто уникати перекусів на ходу та їжі перед сном. Харчування має бути усвідомленим і неспішним.

Слідкуйте за самопочуттям

Якщо після вживання певного продукту з’являється важкість, нудота або болі в животі - це сигнал, що організм ще не готовий. Краще дати собі більше часу й відкласти введення "важкої" їжі.

Якщо маєте хронічні захворювання - проконсультуйтеся з лікарем щодо раціону. Декілька днів обережності - запорука здоров’я на довший період.

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При написанні використовувалися наступні джерела: матеріали сайтів "Credo" та "Страдч".

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