Как правильно выйти из поста, чтобы не подорвать здоровье

Период после завершения поста - важный этап, который требует внимания не меньше, чем сам пост. Если сразу перейти к жирной пище, мясу и сладостям, можно столкнуться с расстройствами пищеварения, болями в животе или обострениями хронических болезней.

Вводите новые продукты постепенно

Первыми стоит вводить кисломолочные продукты, яйца, нежирную рыбу и отварное мясо птицы. Это источники белка, к которым желудок возвращается лучше всего. Есть их следует в небольших порциях, разделяя на несколько приемов пищи.

Через 3-5 дней можно добавлять более сложные продукты, как красное мясо или выпечку. Желательно избегать жареного, копченого, маринованного. Чем плавнее переход - тем легче будет организму.

Придерживайтесь сбалансированного питания

Основу рациона должны составлять овощи, крупы, бобовые и свежие фрукты. Они сохраняют легкость в пищеварении и обеспечивают организм витаминами. Полезно сочетать белки с клетчаткой - например, рыбу с овощами.

Стоит ограничить сладкое, жирное и продукты с высоким содержанием крахмала. Также не стоит переедать, даже если проголодались по любимым блюдам. Насыщение должно быть постепенным.

Избегайте "тяжелых" комбинаций

Комбинации типа мясо с картофелем, сливочные соусы с макаронами или пирожные после основного блюда - слишком тяжелые для организма, который несколько недель не получал такой пищи. Поэтому желательно не смешивать сложные жиры, белки и крахмалы.

Идеальное сочетание - белок с зеленью, кашей или тушеными овощами. Также на первом этапе лучше избегать фастфуда и газированных напитков. Они могут вызвать вздутие и изжогу.

Завершение поста не должно быть резким (фото: Freepik)

Пейте больше жидкости

Во время поста организм часто теряет много жидкости вместе с микроэлементами. Чтобы нормализовать обмен веществ и улучшить пищеварение, нужно пить достаточно воды.

Лучше всего - теплую негазированную воду или отвары из ромашки, шиповника или мяты. Напитки с сахаром, кофе и алкоголь в этот период не рекомендуются. Они могут нагрузить печень и вызвать обезвоживание. Норма - до 2 литров жидкости в день.

Питайтесь часто и небольшими порциями

Лучшая стратегия - дробное питание 5-6 раз в день. Это поможет желудку плавно приспосабливаться к изменениям. Большие порции растягивают стенки желудка, что ведет к перееданию.

Лучше отдать предпочтение небольшим, но питательным приемам пищи. Также стоит избегать перекусов на ходу и еды перед сном. Питание должно быть осознанным и неспешным.

Следите за самочувствием

Если после употребления определенного продукта появляется тяжесть, тошнота или боли в животе - это сигнал, что организм еще не готов. Лучше дать себе больше времени и отложить введение "тяжелой" пищи.

Если есть хронические заболевания - проконсультируйтесь с врачом относительно рациона. Несколько дней осторожности - залог здоровья на более долгий период.