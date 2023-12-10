Как правильно и безопасно использовать обогреватели: советы

С наступлением холодов украинцы все чаще используют альтернативные источники света и отопления. В то же время не все задумываются об их опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"С наступлением холодов, с отсутствием тепла и электроснабжения, граждане все больше используют альтернативные источники света и отопления, закупая электрообогреватели, камины, туристические и автономные газовые плитки, свечи, генераторы и тому подобное. Но имея такие вещи дома, к сожалению, мало кто задумывается об их опасности", - пишет пресс-служба. Что советуют в полиции: избегать несертифицированных и самодельных приборов; соблюдать расстояние от обогревателя до горючих материалов более чем 0,25 метра;

не располагать обогреватель на путях эвакуации;

не включать одновременно много электроприборов;

ограничить доступ маленьких детей к нагревательным приборам;

не использовать обогреватели для сушки одежды и других материалов;

не оставлять обогреватели без присмотра;

выключать обогреватели, когда покидаете дом; "Выполняйте правила безопасности - и вы сохраните жизнь и здоровье близких, а также свое имущество от пожара", - добавили в полиции.