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Как правильно и безопасно использовать обогреватели: советы

Воскресенье 10 декабря 2023 11:09
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Как правильно и безопасно использовать обогреватели: советы Фото: как правильно и безопасно использовать обогреватели (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С наступлением холодов украинцы все чаще используют альтернативные источники света и отопления. В то же время не все задумываются об их опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"С наступлением холодов, с отсутствием тепла и электроснабжения, граждане все больше используют альтернативные источники света и отопления, закупая электрообогреватели, камины, туристические и автономные газовые плитки, свечи, генераторы и тому подобное. Но имея такие вещи дома, к сожалению, мало кто задумывается об их опасности", - пишет пресс-служба.

Что советуют в полиции:

избегать несертифицированных и самодельных приборов;

  • соблюдать расстояние от обогревателя до горючих материалов более чем 0,25 метра;
  • не располагать обогреватель на путях эвакуации;
  • не включать одновременно много электроприборов;
  • ограничить доступ маленьких детей к нагревательным приборам;
  • не использовать обогреватели для сушки одежды и других материалов;
  • не оставлять обогреватели без присмотра;
  • выключать обогреватели, когда покидаете дом;

"Выполняйте правила безопасности - и вы сохраните жизнь и здоровье близких, а также свое имущество от пожара", - добавили в полиции.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как экономить свет зимой, чтобы не увеличивать нагрузку на энергосистему и не вывести ее из строя.

Также агентство рассказывало, какие приборы можно выключить, чтобы не переплачивать за свет.

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