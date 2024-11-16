Як правильно спланувати далеку подорож на авто: головні помилки

Мандрувати автомобілем зручно в організаційному плані і часто вигідно – у фінансовому. Але незалежність у виборі маршруту і графіку руху потребує певної відповідальності: для успіху поїздки її треба правильно спланувати. Здавалося б, для водія з досвідом тут немає нічого складного, але... Автомобільні журналісти rbc.ua готові поділитися типовими помилками планування зі свого досвіду поїздок Україною і закордонними трасами.

Типові помилки планування поїздки

У мене швидка машина і середня швидкість буде 100 км/год. Першу частину маршруту водій справді може протриматися у "гоночному" режимі. Але потім готуйтеся до помилок, зупинок на туалет і каву, так що середня швидкість помітно впаде. Та й для безпеки кожні 1,5 – 2 години водієві варто зупинятися на перепочинок. Тому середню швидкість руху магістральними трасами України слід приймати не більше 80 – 90 км/год, і то це буде компромісом між швидкістю, безпекою і порушенням ПДР. На дорогах нижчих категорій розраховуйте на середній показник 60 – 70 км/год.

Погода. Якщо на вас чекає тривала, багатогодинна поїздка, та ще й на дворі міжсезоння, то в дорозі можна зустрітись з зовсім іншою погодою, ніж ви спостерігаєте за вікном домівки під час зборів. Наприклад, густий туман на частині маршруту може в рази обмежити швидкість руху. Тому так важливо в деталях вивчити прогноз погоди на маршруті і врахувати його в своїх планах. Можливо, доведеться приготувати машину до можливих негараздів: перевірити двірники, склоомивач, вміст його бачка. Нарешті, в міжсезоння може бути сенс дещо завчасно змінити шини на "наступний" сезон.

Ігнорування фактору трафіку. Навіть на магістральних трасах в наш час можна натрапити на хронічні затори і "тягнучки". У певні дні тижня, у певний час доби і на певних відрізках (наприклад, недільного вечора поблизу великих міст) цілком реально знизити середню швидкість руху удвічі проти розрахункової. Але є випадки, коли проблема трафіку буде залежати від потужності вашої машини: наскільки легко вона буде обганяти тихоходні ваговози на вузьких двосмугових дорогах.

Ігнорування шляхів місцевого значення. В Україні є окремі території і цілі регіони, де внутрішньорайонні дороги перебувають у відмінному стані. При тому зазвичай вони мало завантажені транспортом. Тож якщо ваш маршрут проходить повз таку місцевість, варто поцікавитись, це не можна такими трасами "зрізати кут" у сотню кілометрів чи об’їхати ними незручну ділянку магістрального "автобану".

Завантаження траси специфічними транспортом. Це можуть бути, наприклад, фури чи зерновози, що прямують з найближчого порту і рухаються єдиною колоною, яку непросто і небажано обганяти. В літню і осінню пору нормальному рухові транспорту часто заважають трали, які перевозять важку сільгосптехніку з одного поля на інше.

Коротко

Під час планування поїздки не варто ставити в основу швидкість подолання відстані. Краще пам’ятати, що дорожній автомобіль – це всього лише засіб безпечно дістатись до місця призначення, а не знаряддя розваги. А для підняття адреналіну і отримання відчуття перемоги існують спеціальні машини і гоночні траси.