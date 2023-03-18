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Як правильно поводитися з дітьми перед і під час евакуації: поради Мінреінтеграції

Фото: як правильно поводитись з дітьми перед та під час евакуаці (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час евакуації з неповнолітніми важливо максимально убезпечити їх від психологічних травм через переїзд та адаптацію на новому місці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

Аби уникнути стресових ситуацій, важливо дотримуватись такого алгоритму:

  • поясніть дитині, що евакуація є вимушеним заходом, аби сім'я перебувала в безпеці;
  • поясніть, що ви повернетесь додому, коли безпекова ситуація стабілізується;
  • в дорозі відволікайте дитину розмовами, розважайте її, а також не забувайте зберігати й транслювати власний спокій та впевненість;
  • одразу домовтесь про правила поведінки. Наприклад, поясніть дитині, що у небезпечній ситуації вона повинна виконувати ваші прохання миттєво і без суперечок;
  • сфотографуйте дитину перед евакуацією. Якщо вона загубиться - у вас буде найбільш точна фотографія, яка зможе допомогти розшукати її;
  • переконайтесь у тому, що дитина знає своє ім’я, прізвище, а також імена та прізвища батьків. Покладіть до кишені дитини записку з усіма контактними даними;
  • після евакуації поговоріть з дитиною, поясніть, що це ваше нове тимчасове житло, однак вже скоро ви повернетесь додому.

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