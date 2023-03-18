Як правильно поводитися з дітьми перед і під час евакуації: поради Мінреінтеграції

Під час евакуації з неповнолітніми важливо максимально убезпечити їх від психологічних травм через переїзд та адаптацію на новому місці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

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