Як правильно помити машину на мийці самообслуговування: важливі поради

Миття машини на мийці самообслуговування недаремно коштує дешевше інших варіантів – мити доводиться самому, а ця праця потребує певної кваліфікації. Про яку ми зараз і поговоримо: як самообслужитись швидко і якісно?

Слід визнати: для більшості автовласників візит на мийку самообслуговування – це боротьба з часом. Чим швидше водій буде діяти, тим більше буде сенсу в його візити саме сюди, а не на класичну мийку. Також важливо правильно розібратись з можливостями, які пропонує конкретне обладнання для виконання трьох етапів мийки:

Розм’ягчити забруднення на кузові;

Відокремити частинки бруду від поверхні кузова;

Змити на землю бруд і залишки миючих засобів.

Як правильно мити машину на "самомийці"

Важливо відразу ретельно розібратися з порядком роботи на даному пункті, адже через відмінності апаратури бувають відмінності і в алгоритмі дій.

Що спочатку. Перший етап процесу – це одне з двох: або попередній обмив машини водою або відразу нанесення піни. І вибір залежить від ступеню забруднення, типу зарядженого в апаратуру шампуню і від тиску води, який дає пістолет. Можливо, допоможуть поради адміністратора (найчастіше він є) чи досвідченого клієнта цієї мийки.

Обережно! Працюючи струменем води з розпилювача, пам’ятайте, що деякі апарати видають тиск більший, ніж може витримати машина. Водою можна збити з кузова погано закріплені деталі оздоблення, стару шпаклівку і навіть фарбу (якщо через вік з лакофарбовим покриттям вже не все гаразд).

Шукайте ідеалу. Майте на увазі, що строго кажучи, в більшості випадків ідеального результату можна дістати тільки контактним способом, тобто за допомогою мочалки. Проте, чимало залежить і від ступеню забруднення машини, і від якості використаною хімії. Якщо ви приділяєте чистоті і блиску кузова багато уваги, варто випробувати декілька навколишніх мийок – щоб знайти найбільш ефективну з точки зору технології і найбільш вигідну з точки зору ціни і форми оплати. Скажімо, іноді є сенс оплачувати процес частинами, щоб в перервах між активацією наступної програми безплатно зробити щось корисне: дати піні час краще розчинити бруд, підправити щось мочалкою, пошукати особливо брудні зони на кузові.

Як сушити кузов. Від фінальної сушки чистого кузова залежить, який вигляд він матиме в момент повернення машини на дорогу. Еталонний результат дає витирання замшевою серветкою, але це доволі довго і потребує фізичних зусиль. Тому зазвичай власника задовольняє фінальне ополіскування машини демінералізованою водою (вона же осмос) – смуг-розводів и білих цяток від крапель після цього не залишається. Інший дієвий спосіб – обдати кузов після мийки так званим гарячим воском (іноді кажуть просто віск). Якщо препарат якісний, машину буде також осушено без фізичного витирання, але з гарним результатом.

Якщо коротко

Як і кожній справі, миттю автомобіля треба навчитись – і тоді відвідування мийки самообслуговування стане для вас якщо не задоволенням, то як мінімум нагодою помилуватись красою свого автомобіля.