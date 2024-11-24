Как правильно помыть машину на мойке самообслуживания: важные советы

Мытье машины на мойке самообслуживания не зря стоит дешевле других вариантов – мыть приходится самому, а этот труд требует определенной квалификации. О которой мы сейчас и поговорим: как самообслужиться быстро и качественно?

Следует признать: для большинства автовладельцев визит на мойку самообслуживания – это борьба со временем. Чем быстрее водитель будет действовать, тем больше будет смысла его визиты именно сюда, а не на классическую мойку. Также важно правильно разобраться в возможностях, которые предлагает конкретное оборудование для выполнения трех этапов мойки:

Размягчить загрязнение на кузове;

Отделить частицы грязи от поверхности кузова;

Смыть на землю грязь и остатки моющих средств.

Как правильно мыть машину на "самойке"

Важно сразу тщательно разобраться с порядком работы на данном пункте, ведь из-за отличий аппаратуры бывают отличия и в алгоритме действий.

Что сначала . Первый этап процесса – это одно из двух: либо предварительный обмыв машины водой, либо сразу нанесение пены. И выбор зависит от степени загрязнения, типа заряженного в аппаратуру шампуня и давления воды, которое дает пистолет. Возможно, помогут советы администратора (чаще всего он есть) или опытного клиента этой мойки.

Осторожно! Работая струей воды из распылителя, помните, что некоторые аппараты выдают давление больше, чем может выдержать машина. ).

Ищите идеалу. Имейте в виду, что строго говоря, в большинстве случаев идеального результата можно получить только контактным способом, т.е. с помощью мочалки. много внимания, стоит испытать несколько окружающих моек – чтобы найти наиболее эффективную с точки зрения технологии и наиболее выгодную с точки зрения цены и формы оплаты. Скажем, иногда есть смысл оплачивать процесс по частям, чтобы в перерывах между активацией следующей программы бесплатно сделать что-то полезное: дать пени время лучше растворить грязь, подправить что-то мочалкой, поискать особо грязные зоны на кузове.

Как сушить кузов От финальной сушки чистого кузова зависит, как он будет выглядеть в момент возвращения машины на дорогу. Эталонный результат дает вытирание замшевой салфеткой, но это довольно долго и требует физических усилий. Поэтому обычно владельца удовлетворяет финальное ополаскивание машины деминерализованной водой (она же осмос) – полос-разводов и белых точек от капель после этого не остается. Другой действенный способ – обдать кузов после мойки так называемым горячим воском (иногда говорят просто воск). Если препарат качественный, машина будет также осушена без физического вытирания, но с хорошим результатом.

Если коротко

Как и каждому делу, мгновению автомобиля нужно научиться – и тогда посещение мойки самообслуживания станет для вас если не удовольствием, то как минимум возможностью полюбоваться красотой своего автомобиля.